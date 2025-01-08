2025年全球最強（與最弱）護照

倫敦2025年1月8日 /美通社/ -- 根據2025年《恆理護照指數》（Henley Passport Index），全球199個護照的排名依據其可免簽證前往的目的地數量，並基於國際航空運輸協會（International Air Transport Association，簡稱「IATA」）的專屬官方數據，新加坡重新奪回全球最強護照的寶座，能夠免簽前往227個目的地中的195個，而日本則以193個免簽目的地屈居第二。

幾個歐盟成員國——法國、德國、意大利和西班牙——下滑兩個名次，並與芬蘭和南韓並列第三，這些國家在過去12個月內各失去一個名次，現在可免簽前往192個目的地。七個歐盟國家——奧地利、丹麥、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、挪威和瑞典——以可免簽前往191個目的地並列第四，而五個國家——比利時、新西蘭、葡萄牙、瑞士和英國——則以190個免簽目的地名列第五。

阿富汗依然穩居指數底部，在過去一年失去了兩個免簽目的地，創下了該指數19年來最大的流動性差距，新加坡護照持有者比阿富汗護照持有者可多前往169個免簽目的地。恆理（Henley & Partners）主席Christian H. Kaelin博士表示：「隨著全球氣溫上升、自然災害越來越頻繁且嚴重，迫使社區流離失所並使其生活環境變得無法居住，國籍及其出生地的概念需要進行根本性的重新思考。同時，各地的政治不穩定和武裝衝突迫使無數人為了尋求安全和庇護而逃離家園。」

指數排名前十名的其餘國家主要由歐洲國家主導，唯獨澳洲（第六名，擁有189個免簽目的地）、加拿大（第七名，擁有188個免簽目的地）、美國（第九名，擁有186個免簽目的地）以及阿聯酋例外。阿聯酋是過去十年中進步最大的國家之一，自2015年以來新增了72個免簽目的地，現在以185個免簽目的地排名第十。

美國和英國護照是下降幅度最大的護照之二

在過去十年中，全球199國護照中只有22國護照在《恆理護照指數》（Henley Passport Index）的排名中下滑。令人驚訝的是，從2015年到2025年，美國是繼委內瑞拉之後排名下滑幅度第二大的國家，從第二名暴跌七個名次，跌至目前的第九名。瓦努阿圖是第三大下滑的國家，接著是英國護照，該護照在2015年曾位居指數榜首，現在則排在第五名。加拿大則排在前五大下降國家之中，過去十年排名下滑三位，從第四名跌至目前的第七名。

相反，中國是進步最大的國家之一，從2015年的第94名上升至2025年的第60名，免簽目的地數量增加了40個。在對其他國家的開放性方面，中國亦在《恆理開放指數》（Henley Openness Index）中大幅提升排名，該指數根據各國允許哪些國籍無需事先簽證即可進入，對全球199個國家進行排名。中國在過去一年內新增了29個免簽國家，目前排名第80，允許58個國家免簽入境。相比之下，美國排名第84，僅允許46個其他國家免簽入境。

在2025年《恆理全球流動性報告》（Henley Global Mobility Report）中，美國華盛頓智庫「策略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）資深研究員Annie Pforzheimer表示：「即使在特朗普總統第二任執政之前，美國的政治趨勢已顯著變得內向並具有孤立主義傾向。最終，如果關稅和驅逐出境成為特朗普政府的基本政策工具，則不僅美國在流動性指數中的相對排名將持續下滑，甚至可能在絕對數字上也會出現下降。這一趨勢，加上中國更加開放的政策，可能會促使亞洲在全球軟實力上的主導地位日益增強。

美國公民成為第二國籍的主要申請者

美國公民目前是申請替代居留權和公民身份的最大群體，佔2024年恆理與合夥人（Henley & Partners）所接收到的所有投資移民計劃申請的21%，比例驚人。

在報告中，雙重國籍領域的領先專家Peter J. Spiro教授表示：「特朗普的重返放大了另一個替代居留權或公民權利的價值元素：政治風險保險。這一次，風險更大。有一種觀點認為，特朗普想要的東西，他最終都能夠得到。他的政治議程變幻莫測，至少可以這麼說，而美國人再也無法理所當然地認為穩定是理所當然的。特朗普對外界也可能變幻無常。可以說，他幾乎肯定會在新政府上任初期重新啟動臭名昭著的『旅行禁令』。」

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SOURCE Henley & Partners