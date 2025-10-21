香港優才及專才協會第四屆理監事會就職典禮暨2025香港國際人才節開幕式成功舉辦

香港 2025年10月21日 /美通社/ -- 10月20日晚，香港優才及專才協會第四屆理監事會就職典禮暨2025香港國際人才節開幕式於香港灣仔會議展覽中心成功舉辦。本次盛會匯聚政界、學界、商界及文化界重量級嘉賓，社會各界共同見證優專才協會新一屆理監事會成員履新，同時為為期兩天的2025香港國際人才節拉開序幕。

作為香港首屆人才節，大會以「凝才聚智，協同發展，領航未來」為主題，活動多元、亮點紛呈，融匯香港優才及專才協會第四屆理監事換屆典禮、第五屆香港國際人才高峰論壇、2025香港國際人才職業博覽會第四季、科學人才論壇、數字經濟人才論壇及人才優越生活論壇六大旗艦活動，全面搭建國際高端人才交流合作平台。

創會十二載同心砥礪 鴻猷斐然譽滿香江

香港優才及專才協會創會主席駱勇首先致歡迎辭。他指出，協會創辦十二年來，在社會各界的支持下，已發展成長為有政策影響力、專業服務力、會員凝聚力的人才型、政策型、服務型、智庫型公益組織。現有近1.5萬名在冊會員，覆蓋服務數十萬來港人才。協會每年舉辦近100場各類型活動，得到社會各界廣泛關注和認可。他相信新一屆團隊能夠進一步凝聚廣大來港人才，更積極「融入香港、扎根灣區、服務國家、面向世界」，為香港特區和國家發展做出更多貢獻。

香港特區政府律政司副司長張國鈞先生作為主禮嘉賓發表致辭，充分肯定協會在引進人才、促進香港發展方面的重要貢獻。他表示，香港正迎來前所未有的發展機遇，特區政府將繼續支持協會工作。期待協會繼續發揮專業優勢，為來港人才提供更多發展機遇，助力香港特區建設國際高端人才集聚高地，為國家發展貢獻更大力量。

新一屆理監事會成員履新 共譜協會未來藍圖

隨後，香港優才及專才協會會長孫曦、主席陸海天依次發表致辭，闡述新一屆理監事會工作規劃與人才發展願景。孫曦會長表示，協會將繼續以「服務人才、賦能香港、貢獻國家」為行動綱領，全力支持特區政府人才政策，做愛國愛港的「貢獻者」、香港發展的「建設者」和人才成長的「服務者」。

陸海天主席表示，上一個十年，協會提出「為夢想凝聚」的口號，未來要共同努力「為夢想打拚」。重點從以下三個方面開展工作：打造國際化人才交流平台、助力人才融入香港社會、推動人才政策的創新與完善，共同開啟香港人才發展的嶄新篇章。

典禮期間舉行了一系列委任儀式，包括：會長、主席委任狀頒授；創會主席感謝狀頒授；名譽會長、副會長委任狀頒授；主席團、理事會、監事會委任狀頒授；各委員會會長委任狀頒授。

其中，香港特別行政區律政司副司長張國鈞向孫曦頒發香港優才及專才協會第四屆會長委任狀，中央政府駐港聯絡辦九龍工作部部長祝小東向陸海天頒發協會第四屆主席委任狀，香港特別行政區入境事務處處長郭俊峯向駱勇頒發協會創會主席委任狀，香港中國企業協會總裁于曉向王磊、冼漢迪頒發協會名譽會長委任狀。

隨着新一屆理監事會成員正式就職，香港優才及專才協會第四屆理監事會就職典禮圓滿禮成。

2025 香港國際人才節正式啟動

同場，2025香港國際人才節啟動儀式舉辦。香港特區政府律政司副司長張國鈞，中聯辦九龍工作部部長祝小東，香港特區政府入境事務處處長郭俊峯，香港特區政府勞工及福利局副局長何啟明，香港人才服務辦公室總監陳海勁，煙台市委常委、煙台市委人才工作領導小組辦公室主任高建廣，廣州市南沙區委常委、區委人才工作領導小组辦公室主任張家炳，香港優才及專才協會會長孫曦，香港優才及專才協會主席陸海天，香港優才及專才協會創會主席駱勇，香港管理專業協會行政總裁胡志君，香港經濟日報集團執行董事、香港經濟日報社長王清、CTgoodjobs董事王清，iCANX聯合創始人兼行政總裁辛向軍作為嘉賓，正式啟動2025香港國際人才節。

隨後，高建廣先生發表致辭，他表示煙台與香港同為沿海開放城市，兩地經貿合作源遠流長、人文交流互動頻繁，是攜手同行40餘載的好伙伴。他希望未來雙方持續深化交流成果，共享粵港澳大灣區建設和綠色低碳高質量發展先行區等戰略機遇，不斷加強人才合作。

張家炳先生在致辭中指出，人才是重塑全球格局的「第一資源」，南沙要實現國家賦予的使命任務，深化粵港澳全面合作，最重要的是下好人才這盤「先手棋」。南沙致力於攜手香共建大灣區高水平人才高地和高質量發展引擎。未來，南沙將聯合港澳面向全球招引培養各類人才，為大灣區帶來新的發展機遇和空間。

第五屆香港國際人才高峰論壇圓桌論壇 共話打造國際人才自由港

其後，第五屆香港國際人才高峰論壇開啟，四位來自政界、學界、商界以及文化界的重量級嘉賓跨領域對話，圍繞「打造國際人才自由港 建設高端人才集聚地」展開圓桌論壇，共同建言獻策。

前保安局局長、現任立法會議員、新民黨常務副主席黎棟國先生在論壇上指出，香港人才政策正從「量的擴張」邁向「質的提升」。他強調，在持續招攬全球人才的同時，需重點關注人才來港後的就業發展與社會融入。港府正進一步優化人才清單機制，針對關鍵領域和特殊行業加快引進專業人才，並透過完善就業配套、子女教育等服務，讓人才真正感受到香港的發展機會與生活魅力，從而願意扎根香港、共建未來。他表示，讓人才留下來是社會共同努力的方向。

香港理工大學計算學系教授、電腦及數學科學院副院長楊紅霞作為AI行業領軍者，從全球科技競爭視角，分享了人工智能在香港的發展潛力。她指出，香港具備國際化環境和科研基礎，應把握AI技術爆發的歷史機遇，建立針對頂尖科研人才的「特殊通道」，實現快速引進與精準對接，為香港建設國際創科中心提供頂尖智力支撐。

水滴創始人、董事會主席、CEO沈鵬博士指出，香港的人才政策正為城市注入新活力和新動能。他建議進一步擴大人才引進清單範圍，讓更多關鍵領域的專業人才能夠落戶香港。結合自身創業經歷，他特別強調要為青年人才搭建創新平台，透過提供創業指導、資源對接等支持，幫助他們在香港實現夢想，為香港長遠發展積蓄人才動力。

作為文藝領域的傑出代表，國家一級演員、原香港芭蕾舞團首席、中央芭蕾舞團主要演員吳焱先生從文藝角度闡述香港作為國際都會的獨特魅力。他強調，香港中西文化交融的包容環境為全球藝術家提供了理想的創作土壤，應進一步發揮「超級聯繫人」角色，打造文藝領域的「走出去、引進來」雙向交流平台，成為聯通中外文化的樞紐，以文化軟實力強化人才匯聚的磁吸效應，推動藝術與時代同步發展。

是次就職典禮暨人才節開幕式，不僅展現了香港社會各界對人才發展的高度共識，更將進一步「凝才聚智、協同發展」，匯集社會各方力量，共同為香港打造國際高端人才聚集高地注入強勁動能。

