逾萬人共赴人才盛宴！2025香港國際人才節成功舉辦

香港 2025年10月23日 /美通社/ -- 2025香港國際人才節於10月20至21日在香港會議展覽中心成功舉辦。多位政府官員、業界精英、學界專家、海內外各領域人才以及逾70家參展企業和機構等齊聚香江，進行主題演講、政策研討、思想交流、展覽展示等。為期兩天活動共吸引超過一萬名人才與會，盛況非凡，彰顯了香港作為國際人才樞紐的魅力與影響力。

作為香港首屆人才節，大會以「凝才聚智，協同發展，領航未來」為主題，活動多元、亮點紛呈，融匯香港優才及專才協會第四屆理監事會就職典禮、第五屆香港國際人才高峰論壇、2025香港國際人才職業博覽會第四季、科學人才論壇、數字經濟人才論壇及人才優越生活論壇六大旗艦活動，全面搭建國際高端人才交流合作平台。

旗艦活動一： 香港優才及專才協會第四屆理監事會就職典禮暨2025香港國際人才節開幕式

10月20日晚，香港優才及專才協會迎來第四屆理監事會就職典禮。協會創會主席駱勇致歡迎辭，他指出，協會創辦十二年來，在社會各界的支持下，已發展成長為有政策影響力、專業服務力、會員凝聚力的人才型、政策型、服務型、智庫型公益組織。他相信新一屆團隊能夠進一步凝聚廣大來港人才，更積極「融入香港、扎根灣區、服務國家、面向世界」，為香港和國家發展做出更多貢獻。

香港特區政府律政司副司長張國鈞作為主禮嘉賓發表致辭，充分肯定協會在引進人才、促進香港發展方面的重要貢獻。他表示，特區政府將繼續支持協會工作，期待協會繼續發揮專業優勢，為來港人才提供更多發展機遇，助力香港建設國際高端人才集聚高地，為國家發展貢獻更大力量。

隨後，香港優才及專才協會會長孫曦、主席陸海天依次發表致辭，闡述新一屆理監事會工作規劃與人才發展願景。孫曦表示，協會將繼續以「服務人才、賦能香港、貢獻國家」為行動綱領，全力支持特區政府人才政策，做愛國愛港的「貢獻者」、香港發展的「建設者」和人才成長的「服務者」。

陸海天主席表示，上一個十年，協會提出「為夢想凝聚」的口號，未來要共同努力「為夢想打拚」。重點從以下三個方面開展工作：打造國際化人才交流平台、助力人才融入香港社會、推動人才政策的創新與完善，共同開啟香港人才發展的嶄新篇章。

典禮期間舉行了一系列委任儀式，包括：會長、主席委任狀頒授；創會主席委任狀頒授；名譽會長、副會長委任狀頒授；主席團、理事會、監事會委任狀頒授；各委員會會長委任狀頒授。

其中，香港特別行政區律政司副司長張國鈞向孫曦頒發香港優才及專才協會第四屆會長委任狀，中央政府駐港聯絡辦九龍工作部部長祝小東向陸海天頒發協會第四屆主席委任狀，香港特別行政區入境事務處處長郭俊峯向駱勇頒發協會創會主席委任狀，香港中國企業協會總裁于曉向王磊、冼漢廸頒發協會名譽會長委任狀。隨着新一屆理監事會成員正式就職，香港優才及專才協會第四屆理監事會就職典禮圓滿禮成。

同場，2025香港國際人才節正式啟動。香港特區政府律政司副司長張國鈞，中聯辦九龍工作部部長祝小東，香港特區政府入境事務處處長郭俊峯，香港特區政府勞工及福利局副局長何啟明，香港人才服務辦公室總監陳海勁，煙台市委常委、市委人才工作領導小組辦公室主任高建廣，廣州市南沙區委常委、區委人才工作領導小组辦公室主任張家炳，香港優才及專才協會會長孫曦，香港優才及專才協會主席陸海天，香港優才及專才協會創會主席駱勇，香港管理專業協會行政總裁胡志君，香港經濟日報集團執行董事、香港經濟日報社長、CTgoodjobs董事王清，iCANX聯合創始人兼行政總裁辛向軍作為主禮嘉賓，共同為人才節拉開序幕。

隨後，高建廣先生發表致辭，他表示煙台與香港同為沿海開放城市，兩地經貿合作源遠流長、人文交流互動頻繁，是攜手同行40餘載的好夥伴。他希望未來雙方持續深化交流成果，共享粵港澳大灣區建設和綠色低碳高質量發展先行區等戰略機遇，不斷加強人才合作。

張家炳先生在致辭中指出，人才是重塑全球格局的「第一資源」，南沙要實現國家賦予的使命任務，深化粵港澳全面合作，最重要的是下好人才這盤「先手棋」。南沙致力於攜手香港共建大灣區高水平人才高地和高質量發展引擎。未來，南沙將聯合港澳面向全球招引培養各類人才，為大灣區帶來新的發展機遇和空間。

2025 香港國際人才節暨香港國際人才高峰論壇展區

2025香港國際人才節專門設立了展覽展示區域，吸引了一大批內地城市、政府組織及標桿企業機構參與展覽展示。其中，廣州南沙、煙台、珠海、中山、江門等內地城市作為活動的聯合主辦方，積極參與其中。同時，活動也匯聚了如iCANX、U8世界創新峰會等國際組織，共同帶來南沙人才發展公司、大灣區博士後公共研究中心、離岸基地（南沙）、健帆生物（Jafron）、硅芯科技（SiChip）、映訊芯光（Inxun Technology）、深譯科技（DeepTranx）、珠海城職院（ZHCPT）等眾多單位參展。

旗艦活動二：第 五屆香港國際人才高峰論壇

香港國際人才高峰論壇於人才節開幕後開啟，本屆高峰論壇圍繞三大主題展開。主題一部分，前保安局局長、現任立法會議員、新民黨常務副主席黎棟國，香港理工大學計算學系教授、電腦及數學科學院副院長楊紅霞，水滴創始人、董事會主席、CEO 沈鵬博士，國家一級演員、原香港芭蕾舞團首席、中央芭蕾舞團主要演員吳焱，四位來自不同領域的重量級嘉賓共同圍繞「打造國際人才自由港 建設高端人才集聚地」展開圓桌論壇，從不同角度為人才政策完善提出真知灼見，指出香港人才政策正從「量的擴張」走向「質的提升」，後續需重點關注人才來港後的就業發展與社會融入，讓人才留下來是社會共同努力的方向。

「主題二 人才薈萃，智創未來，共築高質量發展人才生態圈」環節，廣州南沙經濟技術開發區人才發展局局長王貝貝發表主題演講，她表示南沙將繼續深化與港澳人才協同發展，希望在四個方面與香港攜手並進：一是推動規則機制聯通、二是共建創新創業社區、三是打造「灣區人才品牌」、四是共享合作發展機遇。

香港生產力促進局首席人才總監黃嘉恩在主題演講中指出，人才發展本質上是一項戰略性投資，要思考如何留住人才、用好人才，才能真正建成人才生態圈。

圓桌研討環節，四位嘉賓包括香港優才及專才協會新質生產力分會副會長、石頭科技董事長昌敬，香港人工智能及創新協會-創新及轉型委員會主席劉浩彬，香港中華文化學院榮譽主席、香港首位眼外科教授、前香港民政事務局局長、曾任全國政協委員何志平博士，保誠保險營業管理部營銷管理高級總監文展榮先生展開對話，提出香港應可依託國際化優勢基礎，聚焦醫療、科技等重點領域，結合AI創新與多元人才培育，打造兼顧當前需求與長遠佈局的高質量人才生態圈，助力城市持續創新與發展。

主題三為「跨域合作，守正創新，促進人才多元發展新範式」，煙台藍天投資發展集團有限公司黨委書記、董事長張兵發表主題演講，表示應以跨域合作拓展人才發展空間，以守正創新激發人才原動力，共同探索多元化的人才發展新格局。

圓桌研討上，HKT個人業務行政總裁林國誠、香港特區政府知識產權署署長黃福來、香港設計中心董事會副主席陳一枬教授三位嘉賓從人才引進與培育等方面展開討論，認為香港正憑藉政策優勢積極吸引內地科創人才，人才培育要強化知識產權意識與創新思維，推動構建兼具創意活力與制度保障的多元化人才發展新範式。

旗艦活動三： 2025 香港國際人才職業博覽會第四季

同時，2025香港國際人才職業博覽會第四季盛大舉行。本季聚焦「八大中心全行業」專場，聯合人才節展區共吸引逾70家來自金融、創科、文化藝術、貿易、航運、航空、法律等各領域的知名企業和機構參展，向廣大人才展示品牌形象與業務亮點等，並提供大量優質崗位，如雲端工程師、合規經理、客戶經理、投資策略專家、市場專員等。博覽會全天人頭湧湧，人才積極了解不同企業業務與招聘要求，尋求職業機會，交流氣氛熱烈，彰顯人才留港發展的強烈意願。

香港人才服務辦公室（人才辦）作為香港特區政府勞工及福利局轄下的辦事處，致力於在全球推廣香港優勢、機遇及各項人才入境計劃，為來港人才提供一站式支援服務。人才辦分別在四屆職業博覽會均有設置攤位，積極協助來港人才進行就業配對，介紹有關人才入境計劃及解答疑問，加快融入本地職場和作長遠發展。

開幕環節上，香港特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉發表開幕致辭，她表示在國家支持下，香港正以「創新」為核心引擎，全力構建國際一流的創科生態系統，為全球專業人才開啟嶄新的發展篇章。本季博覽會將進一步促進創新鏈與人才鏈的有機融合，為全球精英提供立足香港、輻射全球的廣闊舞台。

香港人才服務辦公室總監陳海勁在開幕致辭中表示，香港要扮演好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，人才是最重要、最寶貴的資源。香港在世界人才排名已經升至亞洲第一，人才辦會繼續努力與各界朋友一起在內地和海外說好香港故事，擴大國際人才「朋友圈」。同時會加大力度完善全方位一站式的服務，支援來港人才在香港長遠發展，以港為家。

香港國際人才職業博覽會組委會聯席主席、香港優才及專才協會主席陸海天教授在致辭中回顧過去一年的成果指出，2025年前三季博覽會共吸引逾百家知名企業現場招聘，服務人才總數突破14,000人次，全網曝光量過千萬。站在新的起點，協會將持續肩負使命，努力成為政策落地的「加速器」，深化「人才-產業」雙螺旋發展，構建「全週期」人才服務體系，並營造「近悅遠來」的人才文化，持續講好香港的人才故事，提升人才的歸屬感、獲得感與成就感。

香港國際人才職業博覽會組委會聯席主席、香港管理專業協會總裁胡志君表示，博覽會旨在打造展示香港職業發展機會的高品質平台，同時幫助人才融入社會發揮才能。活動的成功舉辦有賴於社會各界支持，未來將繼續合作打造2026年的全新系列活動。

香港國際人才職業博覽會組委會聯席主席、香港經濟日報集團執行董事、香港經濟日報社長、CTgoodjobs董事王清指出，每季博覽會都吸引不少企業參展，與會人才更是不斷增加，交流求職反響熱烈，並給予高度評價，足見活動帶來的實質成果。未來隨着政府人才策略的持續深化，預期將有更多優秀人才匯聚香港，招聘和求職需求只會有增無減。

其後，所有主禮嘉賓上台，共同啟動開幕儀式，並為博覽會第四季的全面合作夥伴、全面合作平台、協辦機構、支持機構，以及演講嘉賓等頒發感謝狀並合影。

活動同時邀請香港入境事務處總入境事務主任何露明、高級入境事務主任湯緯星及入境事務主任蕭俊泓三位官員，就「香港優才、高才等人才計劃及續簽常見問題」作專題分享，針對人才計劃的最新政策與常見疑問，提供權威解讀與實用指引。

閉幕致辭環節，香港特區政府勞工及福利局副局長何啟明表示，當前香港人才政策日益完善，應進一步加強宣傳與落實，吸引更多優秀人才來港發展。同時誠摯歡迎海內外頂尖人才來到香港，深入了解本地發展環境與創新機遇。未來政府將繼續支持香港優才及專才協會的工作，與社會各界攜手合作，推動香港加快建設成為真正的國際人才高地。

旗艦活動四： 科學人才論壇

人才節組委會同時攜手iCANX聯合舉辦科學人才論壇。這場匯聚全球智慧的科技盛會吸引了來自世界各地的科學界和產業界代表，共同見證前沿科學與人工智能時代交匯的新征程。

論壇聚焦創新、科學、技術、投資、管理及發展六大ISTIME領域，邀請各國科學院（工程院）院士、知名高校校長、傑出教授及企業家、投資人等各界領袖。加州大學化學系校長講席教授Paul S. Weiss、德國聯邦納米技術卓越中心主席Dieter H. Bimberg教授、土耳其科奇大學校長Metin Sitti、香港城市大學校長Freddy Boey、香港大學副校長Norman C. Tien、深圳大學副校長張學記、京東方科技集團董事長陳炎順、中科創星合夥人米磊、連界董事長王玥等重量級嘉賓出席。

首日九大平行論壇深度聚焦前沿領域，涵蓋柔性神經接口、納米光子材料、微流體技術、人工智能賦能創新工程教育、AI與光子學、社會之光、能源與環境材料創新、生物醫學、納米級電子學等方向。在柔性神經接口論壇上，專家們深入探討了柔性生物電子器件、可穿戴生物傳感器以及植入式神經接口如何為神經系統疾病治療帶來新希望。在納米光子材料、結構與器件論壇上，學者們從超材料、拓撲光子學到量子點發光材料，深入探討納米光子學在光通信和光計算領域的創新應用。在微流體技術的進展與應用論壇上，專家們展現了微流體芯片在單細胞分析、高通量藥物篩選和即時診斷中的革命性應用。在AI賦能創新工程教育論壇上，教授們探討了AI個性化學習、虛擬實驗室、數字孿生技術如何革新工程教育模式，培養適應未來的科技人才。在AI與光子學論壇上，專家們分享了機器學習在光子器件設計、深度學習在光學成像、AI輔助光譜分析以及光子神經網絡等領域的前沿成果，展示了AI與光子學交叉融合的巨大潛力。在社會之光論壇上，學者們探討了光療技術、智能照明、光纖通信、紫外消毒等技術如何服務社會、改善人類生活。在能源與環境材料創新論壇上，專家們介紹了新型太陽能電池材料、儲能技術、氫能催化劑、可持續材料以及碳捕獲技術的最新進展，為應對全球氣候挑戰提供科學方案。生物醫學論壇上，科學家們展示了基因編輯、納米醫學、再生醫學、精準醫療等前沿技術，展望從實驗室到臨床的轉化路徑。在納米級電子學論壇上，專家們深入探討了單分子電子學、二維材料晶體管等納米電子技術如何突破摩爾定律限制，為未來計算技術開闢新方向。

多領域交織碰撞，展現了科研與產業深度融合的無限可能。參會者們在各個論壇之間穿梭、熱烈交流、建立聯繫，在思想碰撞中迸發創新的火花。iCANX青年科學家獎、創新獎、創業獎同步展開評選，科學家和參賽團隊進行路演，展示人工智能、醫療健康、生物科技等多個前沿領域的創新項目。

21日主論壇包括前沿科學與技術、科學智能及科學盛典三部分，科學盛典分為「未來科學」「未來發展」及「頒獎典禮」三大篇章，科學家、創業者與投資人共話創新生態與人才未來。

香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡在科學盛典致辭中指出，香港特區政府一直利用固有金融中心優勢，以及獲國際認可的法律制度，將香港建設成國際人才樞紐。他表示，政府三年前開始推出多項「搶人才」政策，為人才提供多種來港途徑，至今已有超過24萬人獲批簽證來港。未來將繼續強化「搶人才」措施，主動邀請頂尖人才來港，向他們提供個人化「套餐」。

在頒獎典禮上，iCANX青年科學家獎、創新獎、創業獎三大重磅獎項依次揭曉，表彰在原創創新、科研突破與成果轉化方面做出卓越貢獻的青年才俊，孫玉菡為創業獎一等獎得主頒獎，點亮屬於他們的「科學高光時刻」。

旗艦活動五： 數字經濟人才論壇

此外，人才節組委會還聯合中國京港澳總商會、香港數字產業協會及（新加坡）亞太科學技術協會，於20日同步舉辦數字經濟人才論壇——「數領未來・智聯全球」全球數字經濟領袖香江論道大會。大會以「數智驅動經濟繁榮，人才賦能全球增長」為主題，匯聚全球近百位數字經濟領域大咖，共同探討跨國、跨境、跨區域數字經濟產業協同創新發展和生態共建路徑。

會議涵蓋「數字經濟領袖論道」「企業數字化轉型專題」及「數字化+出海專題」三大主題，邀請了九位全球頂尖的數字經濟領袖做嘉賓演講，同時打造了三場圓桌論壇，邀請20位來自美國、英國、新加坡、香港、澳門及中國大陸的知名高校、企業代表和商協會會長、秘書長同場對話。

現場舉辦了「全球數字經濟產業聯盟」「全球空間計算創新發展領袖聯盟」「京港澳粵數字經濟發展共同體」「京港澳粵-中部數博會產業協同發展創新中心」四大重量級聯盟、共同體啟動儀式，為全球數字經濟產業發展搭建起堅實合作框架。

論壇閉幕式上，中國京港澳總商會秘書長、香港數字經濟產業協會主席劉嚴表示，未來將持續推動四個聯盟、共同體不斷吸納、凝聚全國和全球的數字經濟產業生態資源，依託香港的區位優勢，深化全球數字經濟產業協同發展創新，推動「數智驅動」與「人才賦能」有機融合，助力中國企業、中國科技、中國文化走向全球，共同構建開放、共享、共贏的全球數字經濟產業生態圈。

旗艦活動六： 人才優越生活論壇

作為2025香港國際人才節的旗艦活動之一，人才優越生活論壇亦成功舉辦。活動以TGather啟動儀式揭開序幕，HKT個人業務行政總裁林國誠、美聯集團行政總裁（住宅）及香港置業行政總裁馬泰陽、東華三院（東蒲）總經理周子健及美心集團企業傳訊與公共關係總監劉毓敏等嘉賓共同主持。

論壇以「人才優越生活」為主題，特設地產專題講座、優質生活與創業講座、金融投資與招聘講座，為來港人才提供「衣、食、住、行」、教育、醫療、職業規劃、資產配置等全方位建議與指引。「人才專業服務區」展位提供現場咨詢服務及產品展示，幫助人才更好地了解香港、適應在港生活、穩健扎根。

隨着六大旗艦活動的成功舉辦，2025香港國際人才節圓滿落幕。人才節為全球人才搭建了展示、交流與合作的寶貴舞台，定會吸引更多各行業優秀人才來到香港，亦能幫助人才更好地在港發展。未來，人才節組委會將繼續攜手社會各界為人才提供更多優質服務，為香港打造國際高端人才集聚高地、為國家高質量發展貢獻更多智慧與力量。

本屆人才節獲得多方大力支持和參與：香港特區政府勞工及福利局、香港人才服務辦公室擔任官方策略夥伴，國際合作中心為特別支持機構，香港優才及專才協會、香港管理專業協會、香港經濟日報及iCANX主辦，廣州南沙、煙台、珠海、中山、江門等內地城市聯合主辦，香港人才集團承辦，粵港澳大灣區人才協同發展生態聯盟、廣州南沙人才發展公司、煙台人才科創發展集團聯合承辦，TGather港才薈擔任全面合作夥伴，CTgoodjobs擔任全面合作平台，支持機構包括香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、嶺南大學、香港教育大學，並獲得合作媒體紫荊雜誌社、⼤公報、文匯報、鳳凰衛視、香港中國通訊社、中國評論通訊社、鏡報、香港經濟導報、巴士的報、澳門商報、橙新聞、圈傳媒、香江資訊網、華人頭條、港漂圈、維港通的大力支持。

