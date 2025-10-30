胡志明市國際學校回顧2025年中學項目個人設計卓越成果

個人設計項目作為中學項目的核心成果展示，要求學生自主設計、研究並完成一項具有現實意義的原創作品。通過培養組織協調、學術研究、批判性反思等「學習方法」技能，學生掌握的不僅是知識內容，更是思維方式。

校長Marco Longmore表示：「在ISHCMC，探究與反思是成就的基石。我們始終為上一屆十年級學生所展現的獨立精神與創造力深感自豪，也同樣為正在傳承這一卓越傳統的在校學生們感到驕傲。」

中學個人設計項目協調員Adam Abbas稱：「個人設計項目是對學生自主項目管理能力的終極考驗。該項目整合了學生在整個中學項目階段培養的關鍵技能，即研究、組織、評估與反思。這些能力同樣是通往國際文憑大學預科項目、高等教育及未來職業成功的關鍵。我們的學生展現出非凡的獨立性與應變能力，他們運用戰略思維與創新能力，為在課堂之外的廣闊天地中取得成功奠定了堅實基礎。」

這些項目展現了ISHCMC的跨學科優勢，從可再生能源工程、創意寫作到數字藝術與人體解剖，每個項目都彰顯了學校對真實探究、創新精神及全球公民意識的重視。ISHCMC作為越南首屈一指的IB認證國際學校，這些核心價值正是其教育使命的根本所在。

值此2025-26學年十年級學生啟動個人設計項目之際，ISHCMC在慶賀往屆學子卓越成就的同時，正全力培養新一代兼具自信與同理心的學習者。

體驗 ISHCMC的動態課堂——歡迎加入我們的開放日系列活動

我們誠邀意向家庭參加互動式開放日活動，親身感受ISHCMC以探究為基礎的教學模式與卓越學術氛圍。請訪問www.ishcmc.com/admissions/open-days進行注冊，深入了解ISHCMC如何賦能學生全面發展——不僅成就學業，更助力人生成長。

SOURCE International School Ho Chi Minh City