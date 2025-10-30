ISHCMC, 2025 MYP 개인 프로젝트 성과 우수자 격려

호치민시, 베트남 2025년 10월 30일 /PRNewswire/ -- 호치민시 국제학교(ISHCMC)가 작년에 10학년 학생들이 국제 바칼로레아(IB) 중학년 프로그램(MYP) 개인 프로젝트(Personal Project)에서 거둔 성과를 조명하는 자리를 마련했다. 탐구와 혁신 정신, 학업 독립성을 보여준 쾌거였다.

ISHCMC 학생들은 2024-25학년도에 7점 만점에 5.31점이라는 준수한 평균 점수를 얻어 전 세계 평균 3.94점을 35%나 상회하는 성과를 거뒀다. 전체 학생 중 절반 가까이(47%)가 6점 또는 7점을 획득하여 학업에 대한 진성성과 지도 성찰, 개인 맞춤형 학습을 향한 교단의 노력이 성과를 거두고 있는 것으로 나타났다.

개인 프로젝트는 MYP의 정점을 이루는 활동으로, 학생들에게 현실 세계에 영향을 미칠 만한 독창적 작품을 설계, 연구, 실행하게 하는 내용으로 꾸며진다. 학생들은 기획부터 연구, 비판적 성찰까지 학습에 접근하는 법(ATL)을 터득해 단순히 학습 대상 선별에 그치지 않고 생각하는 법까지 배우게 된다.

마르코 롱모어(Marco Longmore) 교장은 "ISHCMC에서는 탐구와 성찰이 성취의 토대다"라며 "작년 10학년 학생들이 보여준 독립성과 창의성은 자랑할 만한 성과로, 현재 학생들이 이 좋은 유산을 이어가고 있는 것도 마찬가지로 자랑할 만한 일이다"라고 말했다.

아담 아바스(Adam Abbas) 중등부 개인 프로젝트 코디네이터 "개인 프로젝트는 학생의 자기 주도적 프로젝트 관리 능력을 시험하는 최종 관문"이라며 "연구, 조직, 평가, 성찰 등 MYP 전반에서 기른 기량을 모두 평가한다. IB 학위 프로그램과 대학, 직장에서도 성공하기 위해 필요한 덕목이다. 우리 학생들은 독립성과 의지가 강해 전략적 사고와 창의력을 통해 교실 밖에서도 충분히 성공할 수 있다"고 말했다.

이 프로젝트에는 재생 에너지 공학부터 창의적 글쓰기, 디지털 아트, 해부학에 이르기까지 ISHCMC의 학제 간 강점이 잘 투영되어 있다. 베트남 최초이자 세계에서 손꼽히는 IB 학교로서 진정성 있는 탐구와 창의성, 세계 시민 정신을 얼마나 강조하고 있는지 잘 드러난 대목이라고 할 수 있다.

ISHCMC는 2025-26년도 10학년 학생들이 개인 프로젝트 여정을 시작할 하는 때에 맞춰 선배들의 업적을 기리는 한편 자신감과 공감 능력이 충만한 다음 세대 학습자들도 육성하고 있다.

실제 ISHCMC 학습 체험 - 오픈 데이 시리즈 참여

가족 단위로 대화형 오픈 데이 세션에 참여해 ISHCMC의 탐구 중심 학습과 학업 우수성을 몸소 느껴 볼 수 있습니다. 등록은 www.ishcmc.com/admissions/open-days 이며, 등록을 하면 ISHCMC가 학생들의 학업 지도뿐만 아니라 인생 조언까지 담당하는 모습을 확인할 수 있다.

