海闊天空創投獲香港投資管理有限公司委任為「新資本投資者入境計劃」下「投資組合」2025資金組別的資產管理公司

香港2025年12月5日 /美通社/ -- 以香港為基地的風險創投公司海闊天空創投（Beyond Ventures）欣然宣布，獲香港投資管理有限公司（港投公司）委任為「新資本投資者入境計劃」（新計劃）下「投資組合」2025資金組別「2025資金組別」的資產管理公司之一。

海闊天空創投聯合創辦人及管理合夥人文立先生表示：「我們衷心感謝港投公司的持續信任與肯定。「新計劃」是一項大膽且具創新的舉措，規定「投資組合」資本的10% 將專注用於推動香港創科發展。這不僅具前瞻性，更為資金如何有效推進市場驅動的創新方向樹立了新標杆。這充分體現了香港資本市場的獨特優勢，能夠將政府引導與市場活力無縫結合，正是港投公司戰略視野的體現。」

「新計劃」由香港特區政府於2024年3月1日推出，合資格申請人須投資至少3,000萬港元於合資格資產，其中必須撥出300萬港元投資於「投資組合」。截至2025年10月初，該計劃已吸引2,200宗申請，預計將為香港經濟注入約700億港元的新資本。

港投公司在執行上的高效與迅速亦充分展現香港精神。從2025年10月31日發出提案邀請、11月14日截止申請、至12月2日公布獲委任的資產管理公司，整個過程僅11個工作天，充份體現由香港特區政府全資擁有並代表香港特區政府的耐心資本機構如初創企業般的高效執行力。這種「香港速度」正是本地卓越管治與執行能力的最佳證明。公私營資本的融合與高效敏捷的執行效率，將成為香港創科發展的兩大基石。

海闊天空創投一直是港投公司的緊密合作夥伴，雙方曾共同投資於多個涵蓋硬科技、生物科技及新能源／綠色科技領域的項目。這些合作包括投資於全球行業領袖、鏈主企業，以及多家正籌備在香港聯交所上市的高潛力企業。

儘管香港擁有深厚的人才庫及高度國際化的環境，有利於尖端科技研究，但由於本地市場規模相對較小，導致產業應用與市場洞察仍有不足。因此，吸引更多鏈主企業或行業領袖落戶香港，有助於促進本地資源與這些企業的深度融合。這種協同效應將推動創新科技生態圈的發展，對香港創科發展至關重要，同時亦為這些企業帶來戰略價值。

文立先生補充：「為實現這一願景，海闊天空創投將與港投公司及其生態圈內的行業領袖與鏈主企業緊密合作，高效部署「投資組合」下「2025資金組別」所分配的資金。透過與這些核心企業建立策略夥伴關係，海闊天空創投致力於強化香港作為全球創新樞紐中的『超級聯繫人』與『超級增值者』的雙重角色。我們將與港投公司及其生態圈夥伴攜手合作，為香港創科生態圈注入新活力。」

海闊天空創投是一家以香港為基地的風險創投公司，由文立及洪明基於2017年共同創立，旨在重塑及轉化香港的創新生態圈，成為本地最具影響力的創投公司。該公司匯聚創投專家、本地大型企業與具遠見的創業者，為初創企業提供所需資金及指導。

「海闊天空創投」的名稱源自1990年代初在香港崛起的搖滾樂隊「Beyond」。自2017年成立首支基金以來，海闊天空創投成功投資並協助發展的企業包括：商湯科技（股票代碼：20.HK）、思特威（股票代碼：688213.SH）、YOHO（股票代碼：2347.HK）、HKTaxi（2021年被 Uber 收購）、G-NiiB（源自香港中文大學的生物科技公司）、兆维科技（全球領先的核酸藥物原料供應商）及因明生物（專注於開發首創藥物的創新生物科技公司）等。迄今為止，投資組合已產出四家上市公司及兩家企業被收購。此外，有三個投資組合正在根據《18A章》和《18C章》的規定，申請在香港聯合交易所上市。

海闊天空創投獲得合興集團、遠東發展、建聯集團、華懋集團等香港知名商業集團，領先的私募投資管理公司弘毅投資、基匯資本，本地創投公司eGarden以及香港大學捐贈基金等支持。

請瀏覽 www.beyondventures.hk 了解更多海闊天空創投的資訊。

