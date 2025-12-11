耐世特2025全球戰略峰會於蘇州舉行，蓄力增長新程

蘇州2025年12月11日 /美通社/ -- 作為隨心操控的引領者，耐世特汽車系統近日於中國蘇州成功召開年度全球戰略峰會。此次峰會系首次在中國舉辦，彰顯了耐世特重要的戰略聚焦——依托其在中國高速發展的市場中所取得的成功，持續增強在創新、敏捷響應、供應鏈韌性和全球協同等方面的能力，從而更好地助力整車廠客戶應對行業的加速變革。

「中國汽車產業正以全方位的創新活力引領全球出行變革，」 耐世特汽車系統高級副總裁、首席戰略官、亞太區總裁李軍表示。「讓我們的全球管理團隊得以親身體驗中國速度與不斷發展的市場需求，這將進一步提升我們融合戰略洞察、敏捷應變、運營韌性和共創價值的能力，從而更好地助力全球整車廠客戶應對出行領域的宏觀趨勢變革。」

本屆峰會以「運動控制技術先鋒以中國速度逐鹿全球——遠見、迅馳與價值」為主題，體現了耐世特在推動技術進步和加強與全球客戶協同方面的統一戰略。三大支柱凸顯了公司聚焦於前瞻未來需求、敏捷適應變革，並在持續演進的出行格局中把握增長機遇的核心方向。

圍繞這一主題，耐世特正通過依托中國快速的出行創新步伐、其「全球本土化」工程網絡以及智慧柔性製造佈局，以「遠見、迅馳、價值」三大支柱推進全球戰略。這一整合路徑使公司能夠在智能運動控制領域持續突破，快速響應客戶需求，並在全球市場中深化長期合作夥伴關係。

展望未來，耐世特將持續轉化此次峰會成果，融入公司的增長戰略，助力整車廠客戶在其服務的全球各市場中，以充分信心和強大競爭力推出差異化車型。此次蘇州峰會是耐世特強勁商業與創新勢頭的年度收官之作，這一勢頭來源於公司產品組合中的多項重要發佈：包括MotionIQ™軟件套件；擴展的線控運動控制Motion-by-Wire™底盤控制系統，包含用於線控轉向系統的線控制動、後輪轉向及直驅式轉向手感模擬器；全系電動助力轉向系統架構的高輸出版本；以及多項驅動系統創新。這些進展共同提升了耐世特在全球範圍內踐行「遠見、迅馳、價值」的能力，助力整車廠引領行業向軟件定義、電動化及更加自動化的移動出行轉型。

