耐世特汽車系統亞太區智能制造總部項目在蘇州工業園區正式奠基

遷入自有基地，強化耐世特蘇州運營根基

蘇州 2025年11月17日 /美通社/ -- 耐世特汽車系統今日在蘇州工業園區為其「亞太區智能制造總部項目」舉行奠基儀式，此舉將顯著提升公司的智能制造能力，並打造面向未來的長期運營韌性。這標志著公司繼今年9月簽署備忘錄後，正式將這一關鍵戰略項目從藍圖推入實質建設階段，在打造更集約、更高效的生產布局上邁出了堅實一步。該項目的實施，充分彰顯了耐世特扎根中國、深耕亞太，以創新驅動、品質為本和可持續發展堅定支持本土及全球整車客戶的長期承諾。

該項目總占地10公頃，規劃建築面積約7萬平方米，將嚴格遵循「智能+綠色」理念，建設成為符合國際LEED鉑金認證標准的綠色工廠。

在建設過程中，項目將全面應用BIM建築信息模型技術並部署全景相機系統，確保項目管理的透明與高效。投產後，該基地將構建融合數字孿生技術的智慧園區平台，實現物理空間與數字世界的實時交互與智能優化。新工廠將集成全流程自動化、AI深度應用與柔性產線，致力於打造新一代智能化生產基地。

項目建成後，不僅將顯著提升生產與組織效率，實現精益制造與快速市場響應，還將完成蘇州現有租賃廠房業務向自有先進基地的全面遷移，系統化擴大電動助力轉向、線控轉向等高需求產品的產能，為客戶持續增長提供有力支撐。

耐世特汽車系統全球副總裁兼亞太區總裁李軍表示：「從兩月前簽署備忘錄到今天的破土動工，我們以高效的執行力穩步推進這一戰略項目的落地。 我們將以自動化、智能化與柔性化為核心，將新基地打造為『新質生產力』的標桿，通過智能化的創新實踐，在持續保持產品質量的同時，實現效率與可持續性的跨越式提升，以此成為賦能客戶成功的關鍵推動力，並驅動產業鏈的整體升級。」

耐世特亞太區智能制造總部項目預計於2026年7月建成投產。項目落成後，不僅將整合並優化耐世特在蘇州的生產布局，形成統一高效的先進制造基地，全面提升運營效率、生產柔性及客戶響應能力，還將進一步鞏固耐世特當前強勁的增長態勢，並為蘇州及長三角地區的汽車產業升級貢獻堅實力量。

耐世特汽車系統（HK 1316）作為一家領先的運動控制技術公司，加速實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。

