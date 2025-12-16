XCMG presenta su plan industrial en la Conferencia Mundial de Fabricación Inteligente 2025

-XCMG designada como Fábrica Inteligente de Nivel Pionero Nacional, presenta su plan industrial en la Conferencia Mundial de Fabricación Inteligente 2025

XUZHOU, China, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425) ha sido reconocida oficialmente como una de las primeras Fábricas Inteligentes de Nivel Pionero de China, el máximo nivel nacional en fabricación inteligente, en la Conferencia Mundial de Fabricación Inteligente (WIMC) de 2025. Esta prestigiosa designación, otorgada únicamente a 15 empresas a nivel nacional por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China y otras cinco autoridades gubernamentales, demuestra que las capacidades de fabricación inteligente de XCMG representan el estándar más alto en el sector de fabricación de China.

XCMG Designated as National Pioneer-Level Smart Factory

El premio es el resultado de la "Iniciativa de Cultivo de Gradiente de Fábricas Inteligentes" de China, una campaña nacional lanzada en 2024 para guiar sistemáticamente a los fabricantes a través de cuatro niveles de desarrollo: Básico, Avanzado, Excelencia y Pionero. Como nivel superior, la Fábrica Inteligente de Nivel Pionero representa el referente definitivo para la transformación digital, la colaboración en red y la innovación inteligente. El proyecto "Fábrica Inteligente de Entrega Ágil Personalizada Global para Grúas Móviles" de XCMG se sometió a una rigurosa evaluación para asegurar su lugar en la lista.

"Este reconocimiento como Fábrica Inteligente de Nivel Pionero es un respaldo monumental a nuestra dirección estratégica y a nuestra constante innovación en la fabricación inteligente", declaró Yang Dongsheng, presidente del Grupo XCMG y de XCMG Machinery. "Valida nuestro enfoque sistemático para resolver los principales desafíos de la fabricación global y personalizada".

En la conferencia, XCMG se unió a otros pioneros designados para lanzar conjuntamente la "Iniciativa Conjunta del Plan de Acción Pionero". "Nos comprometemos con un modelo abierto de colaboración", declaró Yang. "XCMG compartirá y replicará proactivamente su modelo 'Pionero de Siete Estrellas' en nuestras 35 bases globales y con más de 120 socios de la cadena de suministro. Este es nuestro compromiso práctico para ayudar a convertir el clúster de maquinaria de construcción de Xuzhou en un centro de clase mundial e impulsar avances de alta calidad para todo el sector manufacturero".

El Modelo "Pionero de Siete Estrellas": Un plan para la personalización global ágil

Este reconocimiento nacional se basa en la respuesta estratégica de XCMG a un desafío fundamental de la industria: cómo lograr una personalización ágil y a gran escala en la fabricación altamente discreta. La respuesta de la compañía es el modelo patentado "Pionero de Siete Estrellas", un plan operativo integral que impulsa la innovación profunda en cuatro áreas de negocio clave: I+D generativo, entrega ágil, operaciones inteligentes y gestión de fábricas con gemelos digitales. Este marco mejora sistemáticamente tres capacidades críticas: empoderamiento empresarial impulsado por IA, tecnología independiente y controlable, y replicación y promoción de modelos. Centrado en el cliente, el modelo establece un ciclo integral desde el pedido inicial hasta la entrega en obra, logrando una reducción del 55 % en el tiempo del ciclo de pedido a entrega, a la vez que proporciona visibilidad y trazabilidad globales completas en operaciones, recursos y logística.

Impulsado por la Estrategia "Cinco Mil" para la Integración Profunda de la IA con la Maquinaria de Construcción

El funcionamiento fluido del modelo "Pionero de Siete Estrellas" se posibilita gracias a su motor tecnológico: la estrategia "Cinco Mil". Esta estrategia fundamental, que abarca potencia de cálculo (Petaflops), datos, modelos, escenarios y talento, se centra en la creación de agentes de inteligencia industrial autónomos para I+D y control de producción. Su objetivo es transformar las plantas de fabricación, desde instalaciones automatizadas hasta un ecosistema inteligente con capacidad de autopercepción, toma de decisiones y ejecución autónomas, transformando así las capacidades de herramientas digitales aisladas en inteligencia holística y sinérgica.

Implementada en la galardonada Fábrica Inteligente "Entrega Ágil Personalizada"

La fusión del modelo estratégico y el núcleo de IA se materializa y valida físicamente en la "Fábrica Inteligente de Entrega Ágil y Personalizada para Maquinaria de Construcción" de XCMG. Al integrar 5G en toda la planta, gemelos digitales en tiempo real y plataformas de colaboración global, domina un paradigma de producción flexible de "alta variedad, bajo volumen y alta personalización". Esto permite una doble transformación: impulsar el modelo de producción de la "producción en masa" a la "personalización de precisión" y evolucionar el modelo de negocio de la "venta de productos" a la prestación de "paquetes integrados de servicios y soluciones".

El rendimiento demostrado de esta fábrica es un pilar del liderazgo global sostenido de XCMG y fue reconocida como uno de los "10 Desarrollos Científicos y Tecnológicos Mundiales en Fabricación Inteligente 2025".

Para más información, visite https://www.xcmgglobal.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846372/2.jpg