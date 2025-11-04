楊東昇南美行：深耕本地化合作，以長期主義共築全球化之路

高層對話 凝聚共識

調研期間，巴西總統路易斯•伊納西奧•盧拉•達席爾瓦親切會見楊東昇一行。同時，楊東昇先後與中國駐巴西大使祝青橋、駐智利大使牛清報、駐阿根廷大使館臨時代辦王曉旭、駐秘魯大使宋揚等深入交流，就服務國家總體外交、支持中資企業合作發展、提升中國品牌國際影響力等議題達成共識。

盧拉總統對徐工堅持本土化運營和長期主義戰略表示讚賞。他表示，巴西歡迎包括徐工在內的中國企業參與當地基礎設施建設、數字經濟發展和綠色轉型，希望雙方攜手推進可持續發展、共享發展機會。

使館方面高度讚賞徐工在南美長期發展成果，充分肯定徐工在促進雙邊經貿合作與人文交流中發揮的橋樑紐帶作用，並一致表示將繼續支持以徐工為代表的優秀中資企業做強做優，攜手推動中國與南美各國產業鏈、供應鏈、價值鏈的深度融合，為構建更加緊密的命運共同體注入強勁動力。

本地化運營 能力再升級

調研團隊深入巴西、智利、阿根廷、秘魯市場一線，精準洞察本地化需求與運營情況，為後續深化區域合作與戰略佈局奠定了堅實基礎。

在巴西，圍繞智能化、綠色化、數字化轉型，探討促進中巴產業鏈深度融合的新路徑；在智利，調研本地化運營情況，重點將以高端裝備與完善服務助力智利零碳智慧礦山建設；在阿根廷，通過戰略簽約與聯合辦學，以新能源環衛裝備作為突破口推動當地綠色轉型，以產學研融合模式創新助推本地化人才培養；在秘魯，重點探討了徐工在當地礦業、能源及基建等領域發展空間，積極融入當地社會發展。

這一系列舉措，體現了徐工落子南美、扎根南美的堅定信心和「一諾千金，說到做到」為客戶創造價值的品牌承諾。

項目落地 深化合作

此行在智利、阿根廷、秘魯落地了多項具有戰略意義的合作。

在智利，徐工智利服務中心隆重開業，集備件、服務、培訓、展示於一體，標誌著本地化服務網絡能級提升，活動現場嘉賓雲集，戰略簽約與設備交付見證了合作共贏的堅實步伐。

在阿根廷，校企合作共建啟新篇，以徐工解決方案推動人才本地化培養，逐步實現從「技術輸血」到「技能造血」的跨越。

同時，徐工秘魯服務備件再製造中心在首都利馬開幕，這座南美西岸運營新樞紐的落地，將極大提升區域綜合服務保障能力，秘魯政商各界都給予高度評價。

立足長遠發展，矢志全球共贏。楊東昇在總結此次南美之行時強調，徐工將始終堅持長期主義，深化本地化運營，持續提升供應鏈韌性與客戶價值創造能力。他表示，徐工將以「工程科技引領，裝備美好未來」為使命，堅定推進全球化發展，不僅為全球客戶提供高質量裝備與全生命週期服務，更將積極履行社會責任，參與社區建設與教育合作。徐工願與全球夥伴攜手並肩，共同開拓礦業、能源、基建等領域的廣闊空間，以中國製造的硬核力量，為構建互利共贏的產業共同體、推動駐在國經濟社會可持續發展作出新的更大貢獻。

此次南美之行，是一次友誼之旅、合作之旅、開拓之旅。徐工將以全球視野與責任擔當，攜手南美夥伴共同探索合作共贏的發展新範式，為區域繁榮注入強勁動能！

