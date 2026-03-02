海信蟬聯2025年全球百吋以上電視、激光電視出貨量雙榜首

青島2026年3月2日 /美通社/ -- 全球消費電子與家電領軍品牌海信再度確立了其在全球大屏電視市場的龍頭地位。據Omdia發布的2025年全球電視全年出貨數據顯示，海信已連續三年（2023-2025年）蟬聯全球百吋及以上電視市場出貨量榜首，2025年該品類全球出貨份額高達57.1%。

同時，海信在2025年全球激光電視市場依舊保持出貨量第一的位置，實現該品類全球七連冠，全球市場占有率達70.3%。這一系列成績印證了海信在大屏電視這一兼具規模與技術壁壘的戰略核心品類中的絕對領先優勢。

海信能持續占據行業龍頭，原因在於其對前沿顯示技術的長期深耕，其中尤以RGB MiniLED技術為代表。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信推動該技術從早期研發走向大規模商用化，在超大屏的色彩精準度、亮度控制以及觀看舒適度上構築起顯著技術優勢。

Omdia發布的CES 2026復盤報告進一步印證了這一發展趨勢，報告指出RGB MiniLED電視將成為行業下一輪增長的核心驅動力，2026年該品類市場規模有望迎來快速擴張，這也折射出行業正朝著海信長期占據領先地位的技術方向全面轉型。

面向未來，海信具備持續擴大技術優勢的獨特底氣。海信是目前全球唯一擁有RGB MiniLED、三色激光、MicroLED全顯示技術生態的品牌，這一佈局為其下一代視覺技術創新提供了全方位支撐。在CES 2026上，海信推出全球首款搭載RGB MiniLED evo技術的116UXS電視，同時亮相的還有UR8、UR9系列RGB MiniLED電視以及XR10激光投影儀，多款產品斬獲CES多項大獎。

通過引領大屏顯示領域的關鍵技術變革，並將技術優勢轉化為高端觀影體驗，海信正為全球下一代高端屏顯產品樹立全新視覺標桿。

關於海信

海信創立於1969年，是全球知名家電與消費電子領軍企業，業務覆蓋全球160余個國家和地區，專注於為用戶提供高品質的多媒體產品、家電產品及智能信息技術解決方案。Omdia數據顯示，海信連續三年（2023-2025年）全球百吋及以上電視市場出貨量全球第一；作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED技術創新。同時，海信是2026年國際足聯世界杯™官方贊助商，始終致力於通過全球體育賽事合作，搭建與全球消費者的溝通橋梁。

SOURCE Hisense