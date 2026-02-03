海信獲世界經濟論壇認證為全球電視行業首家「用戶導向」燈塔工廠

面對成熟且競爭激烈的全球電視市場，海信視像青島工廠曾面臨快速變化的消費者需求與日益增長的成本壓力等挑戰。為此，工廠實施了全面的數字化轉型，將人工智能、大數據、工業仿真及大規模虛擬現實(VR)技術深度融入新產品的研發與制造流程。

通過轉型，該工廠實現了高達84%的淨推薦值(NPS)，研發周期縮短34%，材料成本降低18%，新員工培訓時間縮短60%。從捕捉客戶需求到將其轉化為產品功能的周期縮短了62%，85英寸電視的生產效率也有所提升，制造節拍縮短至20秒。

海信視像科技股份有限公司總裁李煒表示：「在海信，智能制造始於消費者需求。通過構建以人為本的制造體系，我們能夠更快、更精准地將客戶洞察轉化為實際的產品價值。」

這是海信第三次獲評世界經濟論壇全球燈塔網絡認證。此前，海信日立黃島工廠被評為全球多聯機行業首個「可持續發展燈塔工廠」，也是該行業唯一的雙燈塔工廠，凸顯了海信在人工智能賦能的可持續制造領域的領先地位。

此次獲評「用戶導向」燈塔工廠稱號，是海信以人為本的數字化轉型和智能制造戰略中的一個重要裡程碑。

關於海信

海信成立於1969年，是全球知名的家電與消費電子品牌，業務覆蓋160多個國家，專注於提供高品質的多媒體產品、家電及智能信息技術解決方案。根據Omdia數據，海信在100英寸及以上電視領域全球排名第一（2023年-2025年第三季度）。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED創新。作為2026年國際足聯世界杯™官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與世界各地觀眾建立聯結。

