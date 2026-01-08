海信在CES 2026首發116UXS與XR10 推動RGB MiniLED邁入新紀元

依托134比特先進色控精度，該技術實現了超110% BT.2020色域覆蓋，可精準還原天空、水體及青綠色調的真實質感；同時，通過深度優化的系統級色彩校准，其色彩精準度達到專業級水准，色准值ΔE<1.0。此外，經過優化的光源設計可減少最高80%的有害藍光，讓用戶在超大屏觀看場景下，獲得持久舒適且自然的視覺體驗。

搭載RGB MiniLED evo技術的首款產品——116UXS電視，標志著海信在顯示技術創新上實現結構性突破：將色彩保真度、視覺舒適度及實際觀看體驗，置於下一代超大屏電視設計的核心位置，真正實現極致性能與持久舒適的完美融合。

UR8和UR9是海信RGB MiniLED電視的核心系列，以主流定價及全尺寸覆蓋優勢，讓更多消費者可享受到純正RGB MiniLED技術帶來的卓越體驗。憑借領先的技術優勢，海信不僅致力於引領行業發展，更肩負著推動技術普及的責任。UR8和UR9系列采用旗艦級畫質核心配置——RGB MiniLED技術與AI智能色彩及場景優化功能，覆蓋55「至100」的多樣化尺寸選擇，成為絕大多數家庭選購RGB MiniLED電視的理想之選。

針對超大屏家庭影院場景，海信憑借TriChroma三色激光技術持續鞏固領先地位。在2026年CES展會上全球首發的XR10激光投影儀可呈現影院級巨幕影像，兼具高亮度、豐富色彩表現力及穩定長效的性能表現，支持投射最大300英寸畫面，為用戶帶來沉浸式家庭影院解決方案。

面向超大屏電視的RGB MiniLED技術與面向家庭影院投影的TriChroma三色激光技術，共同構築了海信的大屏顯示戰略，全面覆蓋高端客廳觀影及沉浸式影院體驗兩大核心場景。以116UXS電視及XR10投影儀的首發為契機，海信通過更貼合日常使用需求、更舒適自然的顯示技術創新，將該公司在2026年CES展會上的參展主題「Innovating a Brighter Life 有愛，科技也動情」體現得淋漓盡致。

關於海信

海信創立於1969年，是全球公認的家電與消費電子領軍企業，業務覆蓋160多個國家和地區，專注於提供高品質的多媒體產品、家電及智能IT解決方案。據Omdia數據，2023年至2025年第三季度，海信在全球100英寸及以上電視細分市場位居榜首。作為2026年國際足聯世界杯™(FIFA World Cup 2026™)的官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與全世界的觀眾建立聯繫。

