移卡公佈2025年年度業績

海外業務高速增長，國内業務盈利提升

AI賦能產品創新及運營效率，持續釋放利潤

一站式服務生態護城河更深，更具持續性擴展

香港2026年3月26日 /美通社/ -- 領先的支付科技平台——移卡有限公司（「移卡」或「公司」，股份代號：9923.HK）欣然宣佈截至2025年12月31日止年度（「本年度」或「二零二五年」）的業績。

業務及財務總結

海外業務受益於本地化營運策略，持續展現強勁增長動力。二零二五年，集團海外支付業務交易量（GPV）約人民幣50億元，同比大幅增長323.3%，海外支付費率及毛利率分別為60個基點及50%左右，為集團中長遠業績帶來可觀的增長動能；

國內支付業務GPV二零二五年同比上升0.1%至2.34萬億元人民幣。國內支付費率由二零二四年的11.5個基點進一步提升至二零二五年的12.3個基點，推動全年一站式支付服務收入同比增長8.0%至人民幣2,901.6百萬元；

AI生成內容及智慧營運平台持續為支付以外的增值業務注入新動能，有效帶動商戶解決方案業務發展。二零二五年,商戶解決方案廣告交易額達到人民幣36億元，較去年增長約13%，再創歷史新高。到店電商業務全年商品交易總額（GMV）超過人民幣44億元，同比提升近50%；

二零二五年集團總收入達人民幣3,310.5百萬元，同比增長7.3%；

在交易量及收入增長下，一站式支付服務和增值服務毛利率也分別上升，整體毛利率由二零二四年的23.6%進一步提升至二零二五年的23.8%。二零二五年毛利潤為人民幣788.2百萬元，同比增長8.1%；

多元產品體系與全棧技術架構，助力AI更深度融入業務流程，提升產出效能和長遠核心競爭力。二零二五年集團銷售、行政及研發相關開支較去年同期減少13.2%，費用管控成效顯著；

二零二五年核心EBITDA達人民幣352.8百萬元，同比增長52.7%,核心經營和盈利能力連年提升；

積極控制財務成本，二零二五年融資成本較去年同期顯著下降37.8%；

二零二五年期內歸母净利潤達人民幣92.2百萬元，較去年同期增長11.9%，公司盈利能力連年提升。

公司董事會主席兼首席執行官劉穎麒先生表示：「我們在商業化升級及提升盈利能力方面取得了顯著成效，海外業務進一步拓展，AI技術也更加深入滲透於各條業務線，大幅描繪出公司未來可持續發展的藍圖。在海外非現金支付及數字商業生態有序發展的廣闊市場中，我們結合多年積累的營運經驗、本地專業團隊及自主研發的產品，實現了海外業務的高速增長，並明確了未來數年的增長動力方向。AI在各業務領域的應用進一步強化，不斷發揮降本增效、開源創收的綜合價值：國內支付及增值服務線的盈利能力全面提升，其中一站式支付及商戶解決方案的利潤率顯著增長，到店電商業務亦於年內實現單月正净利潤，在營運費用保持可控下，帶動公司再創連續年度的雙位數利潤增長。業務版圖的不斷擴展，叠加商戶服務AI化的持續應用，有力驅動公司實現中長期盈利能力的提升。」

公司企業發展及資本市場部主管陳瀚賢先生表示：「在鞏固國內業務領先優勢、持續提升商業化水準的前提下，我們將加快推進全球業務佈局。依托成熟驗證的國際化運營模式與專業人才團隊，進軍更多具備高成長潛力的區域市場與業務領域，強化多維度網絡效應。與此同時，運用前沿人工智慧技術為合作商戶提供增值服務，助力客戶實現增收、降本、提效，進一步夯實公司作為全棧科技平台的品牌形象與核心競爭力。人工智慧將深度融入全業務體系並創造實質價值：對內顯著提升團隊運營效率，對外為用戶帶來創新產品與互動體驗，驅動商業模式迭代升級。相關戰略將強化企業長期盈利能力，持續為各相關方創造更大價值。」

- 完 -

關於移卡有限公司（股份代號：9923. HK）

移卡是一家基於支付的領先科技平台，專注為商戶和消費者創造價值。我們致力擴展獨立的商業數字化生態系統，通過我們的(i)一站式支付服務，向商戶與消費者提供無縫、便捷及可靠的支付服務，(ii)商戶解決方案，讓商戶可更好地管理及推動業務增長，及(iii)到店電商服務，向消費者提供超值本地生活服務。

詳情請訪問：https://www.yeahka.com/

SOURCE 移卡