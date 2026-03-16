移卡有限公司將於2026年3月26日公佈2025年全年業績

香港2026年3月16日 /美通社/ -- 亞洲領先的支付及數字商業科技平台---移卡有限公司（簡稱"移卡"或"公司"，股份代號：9923.HK）今天宣佈，公司將于3月26日公佈其截至2025年12月31日止年度的經審核綜合業績。

公司創始人兼 CEO 劉穎麒先生、CFO 姚志堅先生和企業發展及資本市場部主管陳瀚賢先生、財務部總經理兼董秘黎進達先生和高級投資者關係專家楊楠先生將於北京時間2026年3月26日晚上8時（美東時間早上8時）主持業績發佈會。

參會指引

請點擊以下連結進行預先登記。 參會者可於登記成功後的跳轉頁面查看電話會議撥入號碼及個人專屬參會密碼，或通過登記郵箱查收。（為了保證通話品質，中國參會者建議選用此種方式撥入。） 參會者也可以點選「Call Me」功能，選擇所在國家區號，輸入撥入號碼，再按「Call Me」按鈕參加會議，此功能暫不支援中國。 建議提前至少一個工作日進行登記。 請參會者於會議前15分鐘撥打號碼，並輸入個人專屬參會密碼參加會議。 安卓系統建議使用Chrome\Firefox瀏覽器登記，Windows系統建議使用Chrome\Firefox\Edge瀏覽器登記；iOS系統建議使用Chrome\Safari\WebView瀏覽器登記；macOS系統建議使用Chrome\Firefox\Safari\Edge瀏覽器登記。

登記連結

https://register-conf.media-server.com/register/BIb8b046c66dad430eb0ea2e10d96e37a1

錄音重播將於電話會議結束後次日開始提供，請按以下連結重聽。

https://www.yeahka.com/conferencecall

關於移卡有限公司（股份代號：9923.HK）

移卡是一家領先的商業賦能科技平台，專注為商戶和消費者創造價值。我們致力擴展獨立的商業數字化生態系統，通過我們的(i)一站式支付服務，向商戶與消費者提供無縫、便捷及可靠的支付服務，(ii)商戶解決方案，讓商戶可更好地管理及推動業務增長，及(iii)到店電商服務，向消費者提供超值本地生活服務。

詳情請訪問：https://www.yeahka.com/

投資者關係及媒體聯絡：

移卡有限公司

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電郵：[email protected]

SOURCE 移卡