前Visa亞太高管鄭偉勇加盟移卡YeahPay

新加坡2026年5月6日 /美通社/ -- 2026年，全球數字貿易進入以規則重塑與生態融合為特徵的深水區，支付基礎設施正迎來代際跨越式的加速發展期。在此背景下，移卡（09923.HK）旗下海外支付品牌YeahPay迎來戰略級高管的加盟。前Visa亞太區高管、新加坡籍支付資深專家鄭偉勇（David Tay）已正式掛帥，出任YeahPay全球副總裁，統籌執掌移卡海外支付業務的戰略設計與產品生態演進。

鄭偉勇，新加坡籍，一位在支付領域快速成長起來的年輕領導者，此前任職於國際知名卡組織 Visa ，期間參與並推動了多個東南亞市場的業務增長項目，逐步展現出在業務洞察與創新方面的潛力。後憑藉出色的執行力與對行業趨勢的判斷，轉任Visa Innovation部門，並擔任亞太區創新與業務負責人。

作為亞太區產品創新與新業務的掌舵者，鄭偉勇成功主導了Visa Flex Credential、掌紋生物識別等前沿支付範式的商業化創新。此外，鄭偉勇深度參與了亞太地區核心戰略合作夥伴的評估與治理，並且積累了豐富的與銀行、金融科技公司及大型商戶的合作經驗。

從其履歷來看，鄭偉勇不僅擁有從產品設計、市場進入到規模化推廣的全鏈路經驗，同時在跨機構合作、生態構建方面亦有較強積累。這一戰略級人才的引入，也恰逢移卡海外版圖邁入指數級爆發的拐點。據移卡2025年財報披露，其海外業務全年總交易量（GPV）強勢突破50億元人民幣大關，較2024年的11億元實現323.3%的跨越式增長。

SOURCE 移卡