華龍航空發布2025年碳排放報告，圓滿實現自有機隊及地面運營碳中和目標

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華龍航空

22 4月, 2026, 16:28 CST

香港2026年4月22日 /美通社/ -- 2026年4月22日，第五十七個世界地球日，亞太地區領先的公務航空運營企業華龍航空正式發布《2025年度溫室氣體排放報告》。這是自2020年我國提出「雙碳」目標以來，華龍航空連續第五年發布年度碳排放報告，以公開透明的常態化披露，展現企業綠色低碳轉型的堅定決心與紮實成效。

報告顯示，在業務規模持續穩步增長的背景下，華龍航空2025年全年碳排放總量較2024年減少6.96%，較基準年2021年累計降幅達26.68%。公司通過技術減排與管理優化後，將剩余的996.085 tCO₂e通過購買CCER海上風電、VCS垃圾填埋氣回收發電及GS畜禽養殖甲烷減排等碳信用完成核銷，正式實現「自有機隊、地面保障及辦公運行碳中和」的2025年戰略目標，為2035年實現整體業務碳中和奠定了堅實基礎。

2025年，華龍航空溫室氣體總排放量為23,176.943 tCO₂e。其中範圍一排放（直接燃料燃燒）占總量的95.31%，較2024年下降5.29%，有效管控了航空運營核心環節的碳排放；範圍二排放（外購電力與熱力）占總量的1.72%，伴隨業務拓展與服務品質提升，較2024年增長20.78%，屬於運營規模擴大下的合理增長；範圍三排放（價值鏈間接排放）較2024年實現45.20%的降幅，創下行業價值鏈減排新標杆。

作為中國首家宣布碳中和規劃的公務機公司，華龍航空始終將綠色航空作為企業發展的核心驅動力，前瞻性構建了「三階遞進」脫碳框架：短期實現2025年自有機隊及地面運營碳中和（已圓滿達成）；中期規劃至2035年，推動託管機隊同步實現碳中和，並將公司人均碳排放強度降低20%；遠期致力於在2050年實現公司人均碳排放強度較當前水平削減40%，持續引領公務航空業低碳轉型。

數字化賦能，構建精準碳管控體系

華龍航空將數字航空作為構建綠色航空的核心驅動力，通過構建高效精準的管理流程，不僅實現了運營模式的升級，更依託數據驅動的決策機制，有效提升了資源利用效率與環境影響管控能力。同時，華龍航空構建了企業碳管理系統，可以融合飛機運行全生命周期的數字化管理模塊，實現對飛機運營、能源採購、員工通勤等全場景數據的精準管控與智能分析。該系統可生成個性化減排方案，在降低碳排放強度的同時，同步提升客戶飛行體驗與飛機資產的長期保值能力。

綠色創新，多維驅動低碳轉型實踐

針對航空燃油作為核心排放源的行業特點，華龍航空實施了精細化能源管理。截至目前，公司可以在北京、上海、成都、鄭州、寧波等核心樞紐機場為客戶提供SAF（可持續航空燃料）加注服務。同時，公司通過優化能源使用效率、優先選用低碳供應商、推行節能辦公與無紙化辦公、實施垃圾分類回收等措施，全方位降低運營環節碳排放。此外，華龍航空創新啟動了高原碳匯林捐建項目，探索「空中減排、地面固碳」的可持續發展閉環。

在綠色出行生態布局方面，華龍航空積極構建「公務機+eVTOL」立體出行解決方案。在2025年亞洲通航展上與沃飛長空正式簽署50架AE200 eVTOL採購訂單，為後續規模化交付與商業化運營奠定了堅實基礎，為客戶提供從起點到終點的一站式高品質綠色出行方案。

此次2025年碳中和目標的圓滿實現，是華龍航空踐行雙碳戰略、履行社會責任的重要里程碑。未來，公司將持續深化「科技+綠色」發展戰略，不斷優化碳排放管控體系，完善數字化綠色運營模式，逐步推動託管機隊及供應鏈協同減排，為中國雙碳目標的實現與立體交通出行的高質量發展持續貢獻力量。

媒體如有查詢，敬請聯繫華龍航空市場部：
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