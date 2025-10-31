GS1 Hong Kong助本地企業把握歐盟「數字產品護照」機遇 化合規要求為競爭優勢

工作坊重點剖析歐盟《可持續產品生態設計法規》（Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR）的影響。該法規將強制要求在歐盟銷售的多類產品使用「數字產品護照」，率先針對電池、紡織品及電子產品。研討環節不僅局限於理論層面，更深入探討企業如何實際落實DPP要求，包括所需數據、如何利用全球認可的識別碼、數據模型及二維碼（2D條碼）來實施DPP。

GS1 HK總裁林潔貽女士表示：「『數字產品護照』不僅是一項監管要求，更是邁向透明、可持續及具競爭力未來的關鍵契機。這次工作坊旨在解構DPP的複雜概念，並協助香港企業積極應對。企業若能及早採納措施應對這些變革，不但可以建立消費者信任，還能優化供應鏈，成為循環經濟的領導者。」

活動焦點： 重點內容：

DPP 的定義及其重要性： 產品身分、追溯性及透明度如何支持循環經濟、安全性及消費者信任

產品身分、追溯性及透明度如何支持循環經濟、安全性及消費者信任 法規展望： 概述歐盟ESPR/DPP之最新進展及分階段、按產品類別實施計劃

概述歐盟ESPR/DPP之最新進展及分階段、按產品類別實施計劃 DPP 數據要求及技術框架： 核心數據元素、管治、數據質素及互通性

核心數據元素、管治、數據質素及互通性 GS1 標準如何支援 DPP ： 產品條碼（GTIN）及全球位置編碼（GLN）、數據載體（如附有GS1 Digital Link的二維碼）及數據共享平台的應用

產品條碼（GTIN）及全球位置編碼（GLN）、數據載體（如附有GS1 Digital Link的二維碼）及數據共享平台的應用 行業案例分享： 實際例子展示先行者如何為DPP作準備，並藉產品透明度提升品牌價值

實際例子展示先行者如何為DPP作準備，並藉產品透明度提升品牌價值 專家座談：來自紡織、電池及ESG合規領域的專家分享分享實踐經驗與策略，探討如何將DPP舉措與現有可持續發展及供應鏈管理計劃整合

工作坊匯聚來自製造、採購、貿易、零售、物流、檢測及認證等眾多與歐盟有緊密貿易聯繫的行業人士踴躍參與。與會者反應熱烈，讚揚活動內容清晰及策略具可行性。活動傳遞的核心訊息明確：及早採納並策略性實施DPP，將是企業在歐洲市場及全球取得成功的關鍵。

GS1 HK將繼續致力支持本地商界應對DPP的發展。我們將持續提供資源、技術支援及更多培訓活動，幫助企業符合新法規的要求，並在日益注重生態的全球市場中取得成功。如欲了解更多關於DPP的資訊，請瀏覽https://www.gs1hk.org/digital-product-passport。如有查詢，請電郵至 [email protected] 或致電 (852) 2861 2819。

關於 GS1 HK

香港貨品編碼協會（GS1 HK）於1989年由香港總商會成立，是GS1®️環球組織的香港分會。GS1®️是一家非牟利組織，聚集不同行業的持份者，致力研發和推動全球標準的應用，應對數據共享的挑戰。GS1®️總部位於比利時的首都布魯塞爾，於全球共有120個成員組織。

GS1 HK的核心服務包括條碼、數碼產品身份及數據驅動的供應鏈管理與商貿方案。通過引領全球標準、科技及最佳實踐的採用，GS1 HK協助企業提升效率、安全性、真確性及可持續性，構建更具韌性及數碼化的商業生態圈。

GS1HK目前有约8,000家企業會員，涵蓋多個不同行業如零售及消費品、醫療護理、食品及餐飲服務、服裝及鞋履、電子產品、運輸及物流等。

更多詳情，請瀏覽www.gs1hk.org

