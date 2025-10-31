GS1 Hong Kong助本地企業把握歐盟「數字產品護照」機遇 化合規要求為競爭優勢

新聞提供者

香港貨品編碼協會

31 10月, 2025, 15:48 CST

香港 2025年10月31日 /美通社/ -- 香港貨品編碼協會（GS1 HK）於2025年10月27日成功舉辦了備受期待的「數字產品護照：化法規為商機，贏得競爭優勢」工作坊，為本地企業提供關鍵見解和實用策略，以應對即將實施的歐盟「數字產品護照」（Digital Product Passport，DPP）法規。

是次活動邀得香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士，太平紳士，以及歐盟駐香港及澳門大使兼辦事處主任侯毅棓先生（Mr. Harvey ROUSE）擔任主禮嘉賓並致開幕辭，吸引超過200位業界領袖、可持續發展專家、專業人士及數碼轉型主管出席，共同探討新興DPP法規的深遠影響及其潛在商業價值。

香港貨品編碼協會（GS1 HK）成功舉辦了「數字產品護照：化法規為商機，贏得競爭優勢」工作坊，為本地企業提供關鍵見解和實用策略，以應對即將實施的歐盟「數字產品護照」（Digital Product Passport，DPP）法規。
香港貨品編碼協會（GS1 HK）成功舉辦了「數字產品護照：化法規為商機，贏得競爭優勢」工作坊，為本地企業提供關鍵見解和實用策略，以應對即將實施的歐盟「數字產品護照」（Digital Product Passport，DPP）法規。

工作坊重點剖析歐盟《可持續產品生態設計法規》（Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR）的影響。該法規將強制要求在歐盟銷售的多類產品使用「數字產品護照」，率先針對電池、紡織品及電子產品。研討環節不僅局限於理論層面，更深入探討企業如何實際落實DPP要求，包括所需數據、如何利用全球認可的識別碼、數據模型及二維碼（2D條碼）來實施DPP。

GS1 HK總裁林潔貽女士表示：「『數字產品護照』不僅是一項監管要求，更是邁向透明、可持續及具競爭力未來的關鍵契機。這次工作坊旨在解構DPP的複雜概念，並協助香港企業積極應對。企業若能及早採納措施應對這些變革，不但可以建立消費者信任，還能優化供應鏈，成為循環經濟的領導者。」

活動焦點： 重點內容：

  • DPP 的定義及其重要性： 產品身分、追溯性及透明度如何支持循環經濟、安全性及消費者信任
  • 法規展望：概述歐盟ESPR/DPP之最新進展及分階段、按產品類別實施計劃
  • DPP 數據要求及技術框架：核心數據元素、管治、數據質素及互通性
  • GS1 標準如何支援 DPP 產品條碼（GTIN）及全球位置編碼（GLN）、數據載體（如附有GS1 Digital Link的二維碼）及數據共享平台的應用
  • 行業案例分享：實際例子展示先行者如何為DPP作準備，並藉產品透明度提升品牌價值
  • 專家座談：來自紡織、電池及ESG合規領域的專家分享分享實踐經驗與策略，探討如何將DPP舉措與現有可持續發展及供應鏈管理計劃整合

工作坊匯聚來自製造、採購、貿易、零售、物流、檢測及認證等眾多與歐盟有緊密貿易聯繫的行業人士踴躍參與。與會者反應熱烈，讚揚活動內容清晰及策略具可行性。活動傳遞的核心訊息明確：及早採納並策略性實施DPP，將是企業在歐洲市場及全球取得成功的關鍵。

GS1 HK將繼續致力支持本地商界應對DPP的發展。我們將持續提供資源、技術支援及更多培訓活動，幫助企業符合新法規的要求，並在日益注重生態的全球市場中取得成功。如欲了解更多關於DPP的資訊，請瀏覽https://www.gs1hk.org/digital-product-passport。如有查詢，請電郵至 [email protected] 或致電 (852) 2861 2819。

請透過此連結下載高解析度照片。

關於 GS1 HK

香港貨品編碼協會（GS1 HK）於1989年由香港總商會成立，是GS1®環球組織的香港分會。GS1®是一家非牟利組織，聚集不同行業的持份者，致力研發和推動全球標準的應用，應對數據共享的挑戰。GS1®總部位於比利時的首都布魯塞爾，於全球共有120個成員組織。

GS1 HK的核心服務包括條碼、數碼產品身份及數據驅動的供應鏈管理與商貿方案。通過引領全球標準、科技及最佳實踐的採用，GS1 HK協助企業提升效率、安全性、真確性及可持續性，構建更具韌性及數碼化的商業生態圈。

GS1HK目前有约8,000家企業會員，涵蓋多個不同行業如零售及消費品、醫療護理、食品及餐飲服務、服裝及鞋履、電子產品、運輸及物流等。

更多詳情，請瀏覽www.gs1hk.org 

SOURCE 香港貨品編碼協會

來自同一來源

GS1 Hong Kong 高峰會2025 可持續發展、轉型、AI及韌性 塑造未來

GS1 Hong Kong 高峰會2025 可持續發展、轉型、AI及韌性 塑造未來

香港貨品編碼協會(GS1 HK)高峰會2025主題為「Powering Next-Gen Business with STAR」，今天於香港會議展覽中心完滿結束，吸引600位企業高管、決策者、行業專家參與，探討企業如何善用STAR各個元素 –...
AI與可持續發展驅動零售變革 重塑香港及大灣區消費習慣

AI與可持續發展驅動零售變革 重塑香港及大灣區消費習慣

根據畢馬威中國與香港貨品編碼協會聯合調查顯示，大灣區的中國內地消費者對人工智能（AI）工具信心更高，且更常接觸結合AI技術的購物體驗；相比之下，香港消費者則顯得較為審慎，突顯企業在制定 AI 策略時需因地制宜，貼近本地消費者的行為與偏好。 這份名為《AI 時代的零售新境界》（Beyond...
此來源更多新聞稿

探索

食品與飲料

食品與飲料

飲料

飲料

農業

農業

零售業

零售業

相關題材的新聞稿