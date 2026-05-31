華住集團於《2025可持續發展報告》中展示 ESG 進展

上海2026年6月1日 /美通社/ -- 領先在前的全球酒店集團華住集團有限公司（「華住」或「公司」）今天發佈《2025 年可持續發展報告》，概述公司在可持續發展管理、負責任營運以及創造長期價值方面的進展。

2025 年適逢華住成立 20 週年，公司進一步推展其可持續發展策略，秉持「成就美好旅程」(Enriching Journeys) 的願景，並聚焦於五大關鍵支柱：住客滿意度、員工福祉、環境改善、夥伴共贏及卓越管治。

報告彰顯華住持續將可持續發展理念融入業務策略、酒店營運、供應鏈及管治實踐之中。

2025 年重要亮點：

提升住客體驗，促進員工發展

華住會會員人數突破 3 億，會員預訂的客房晚數達 2.45億。

公司的「全齡友好無障礙計劃」(All-Age Friendly Barrier-Free Program) 於 2025年中國酒店業ESG創新大賽 (2025 China Hotel Industry ESG Innovation Competition) 中獲得金獎。

華住學院 (H World Academy) 提供超過 80 個網上課程，每名員工的平均培訓時數達到 34 小時。

改善可持續發展管治

華住的 MSCI ESG 評級獲上調至「A」級。

董事會已成立可持續發展委員會。

超過 80% 的業務營運已取得 ISO 27001 資訊安全管理體系認證。

推動更環保、更低碳的酒店營運

公司的「易能耗」(Easy Energy Consumption) 系統已在超過 11,250 間酒店中應用。

每晚客房的取水強度較去年下降了 4.5%。

每晚客房的範圍 1 及範圍 2 溫室氣體排放強度較去年減少了 1.8%。

與供應商、合作夥伴及社區創造共享價值

公司與全球 2,175 間供應商保持合作。

所有業務板塊的核心供應商對《陽光協議》或《供應商及業務夥伴行為準則》的簽署率維持在 100%。

華住與超過 130 間大學合作，提供了逾 2,500 個實習崗位。

「書香漢庭」(Scholarly HanTing) 公益項目已累計惠及 13,473 名學生。

華住捐出 200 萬元人民幣，以支持香港的消防救援及重建工作。

《2025 年可持續發展報告》全文已上載至華住的投資者關係網站：https://ir.hworld.com/static-files/0e03b62c-199a-47a7-be92-6ad39c7a3cd1

關於華住集團有限公司

華住集團有限公司 (NASDAQ: HTHT; HKEX: 01179) 於 2005 年創立，現為領先的全球酒店集團。 過去 20 年間，華住已進駐全球逾 20 個國家，酒店組合豐富多元，橫跨經濟型、中檔、中高檔、豪華及生活時尚酒店。 華住旗下核心品牌包括漢庭酒店、全季酒店、桔子水晶酒店、施柏閣度假酒店、美崙美奐酒店、Jaz in the City、城際酒店、Zleep 酒店及施柏閣大觀酒店。 此外，華住持有美居、宜必思及宜必思尚品的總特許經營權，以及在大中華區共同發展美爵及諾富特酒店的權利。 華住致力為住客、員工、特許經營商、合作夥伴、股東及社區成就美好旅程。

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SOURCE H World Group