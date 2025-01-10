2025年日本電子展：亞洲領先電子技術盛會將於1月22日在東京開幕

規模更大的功率器件與模塊展覽會

2025年日本電子展的一大亮點是「功率器件與模塊展覽會」，該展覽會將展示最先進的功率技術。展覽會將舉辦備受期待的功率器件峰會，其中包括由英飛凌科技、東芝電子元件及存儲裝置株式會社、富士電機、三菱電機和ROHM 這5家頂級功率器件製造商參加的特別小組討論會。與會者可以通過這些由專家主導的會議，探索功率器件的變革趨勢。

全方位的跨行業創新平台

日本電子展提供綜合體驗，是RX Japan打造全方位創新平台戰略的一部分。活動期間將舉辦五場相互關聯的貿易展：日本東京汽車技術展覽會（AUTOMOTIVE WORLD）將展示自動駕駛、電動汽車技術和聯網汽車等先進技術；工廠創新週（Factory Innovation Week）將重點展示以人工智能為動力的機器人技術、物聯網解決方案和自動化系統如何改變製造流程，重新定義工業運營；智慧物流展（SMART LOGISTICS Expo）將重點展示供應鏈管理的最新創新技術，包括人工智能驅動的庫存系統和自動送貨機器人；可穿戴設備與技術展（WEARABLE EXPO ）是日本唯一專注於可穿戴設備的貿易展，將展示健康技術、工業應用以及AR/VR技術的前沿發展。

機會不容錯過：注冊參觀

日本電子展是體驗突破性創新、與全球行業領導者建立聯繋並引領未來技術新興趨勢的絕佳機會。無論您是在尋找新的解決方案、合作伙伴，還是探索行業趨勢，此次展覽會都為您提供了無與倫比的機會，助您發掘研發和科技行業的未來發展方向。

歡迎參加2025年1月舉辦的展覽會。立即注冊即可免費獲得參觀證，親身體驗這一變革性盛會。更多訊息，請訪問官方網站：nepconjapan.jp/tokyo/en-gb.html。

*包括同期展會在內的數據

關於RX Japan

RX Japan每年在日本東京有明國際展覽中心、幕張展覽館和大阪國際展覽中心等大型展覽館舉辦90場展覽，由372個分展組成，涵蓋珠寶、時裝、禮品、電子、能源、IT、化妝品和醫療等39個領域。更多詳情，請訪問 RX Japan 網站：https://www.rxjapan.jp/en/。

SOURCE RX Japan Ltd.