問界2025年交付超42萬輛 登頂中國豪華品牌榜首

與此同時，問界M8、M7亦在細分市場牢牢佔據領先地位：問界M8連續6個月穩居40萬級車型銷冠；問界M7累計交付突破40萬輛，成爲市場的標竿車型，三大主力產品形成協同發力的良好態勢，築牢品牌在高端市場的競爭壁壘。

銷量之外，問界在用戶口碑與保值率上的優異表現，爲其持續熱銷註入源源不斷的內生動力。據傑蘭路數據顯示，問界在新能源汽車品牌檔次指數中超越寶馬、奧迪等傳統豪華品牌；同時以40萬元的平均售價全面趕超BBA，躋身中國市場豪華車品牌第一陣營。這一突破標誌着問界不僅實現了規模上的領跑，更在品牌高度、用戶認同與價值錨定上完成質的飛躍，成爲用戶主動選擇、真心信賴的「高端首選」。

展望未來，隨着全球化佈局的加速推進、核心技術的迭代昇級以及產品矩陣的持續豐富，問界將進一步鞏固在豪華新能源市場的領先地位，以更強的底氣帶領中國汽車品牌在全球高端賽道上實現突破。

SOURCE SERES