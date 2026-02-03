問界2025年交付超42萬輛 登頂中國豪華品牌榜首

03 2月, 2026, 11:21 CST

重慶2026年2月3日 /美通社/ -- 2025年，賽力斯新能源汽車累計銷量突破47萬輛，穩居行業頭部陣營，其中主力問界品牌表現尤爲亮眼，以全年交付超42萬輛的成績位列中國市場豪華品牌第一。這一成績不僅標誌着其在國內高端新能源市場的全面領跑，展現出「中國品牌」在高端賽道的強勁崛起。

問界的持續熱銷並非偶然，其「爆款體質」源於精準的產品定位、硬核的產品實力與強大的用戶口碑，在20萬至60萬元價格帶構築起強有力的產品矩陣。其中，問界M9堪稱「現象級爆款」，累計交付已超27萬輛，累計21個月穩居50萬級銷冠。

2025中國市場豪華品牌銷量 問界2025年10月銷售額突破170億元，銷量追上BBA，均價全面超越

與此同時，問界M8、M7亦在細分市場牢牢佔據領先地位：問界M8連續6個月穩居40萬級車型銷冠；問界M7累計交付突破40萬輛，成爲市場的標竿車型，三大主力產品形成協同發力的良好態勢，築牢品牌在高端市場的競爭壁壘。

銷量之外，問界在用戶口碑與保值率上的優異表現，爲其持續熱銷註入源源不斷的內生動力。據傑蘭路數據顯示，問界在新能源汽車品牌檔次指數中超越寶馬、奧迪等傳統豪華品牌；同時以40萬元的平均售價全面趕超BBA，躋身中國市場豪華車品牌第一陣營。這一突破標誌着問界不僅實現了規模上的領跑，更在品牌高度、用戶認同與價值錨定上完成質的飛躍，成爲用戶主動選擇、真心信賴的「高端首選」。

展望未來，隨着全球化佈局的加速推進、核心技術的迭代昇級以及產品矩陣的持續豐富，問界將進一步鞏固在豪華新能源市場的領先地位，以更強的底氣帶領中國汽車品牌在全球高端賽道上實現突破。

