賽力斯今日登陸港交所主板 以「A+H」雙資本平台賦能全球化新徵程

「 A+H」雙資本平台賦能 加速全球化戰略佈局

自10月27日啟動港股招股以來，賽力斯迅速引爆市場熱情，認購熱度持續高漲。賽力斯香港招股公開發售超額認購133倍，融資認購超1700億港元。此次港股IPO募資所得約70%將用於研發投入、約20%用於多元化新營銷渠道投入、海外銷售及充電網絡服務。

更值得關注的是，此次發行吸引了包括重慶產業母基金、林園基金、廣發基金、施羅德、中郵理財、星宇香港等在內的22家基石投資者，凸顯了資本市場對賽力斯高質量發展以及高成長價值的深度認可，推動公司估值體系重構，奠定投資價值新錨點，融資能力和資本運作效率將得到進一步提升。

作為中國新能源汽車高端陣營的代表，目前賽力斯的全球化版圖已覆蓋歐洲、中東、美洲及非洲的多個國家。其中，歐洲市場已成功拓展至挪威、德國、英國、瑞士等關鍵區域，標誌著其全球化佈局完成初步落地。未來，在「A+H」雙資本平台賦能下，更將持續推動賽力斯技術創新、品牌價值提升以及全球化市場擴張。

錨定高端智能電動汽車 持續鑄就技術創新護城河

作為一家以新能源汽車為核心業務的技術科技型企業，賽力斯始終錨定高端智能電動汽車主航道。2016年全面轉型新能源汽車領域，2021年與華為跨界合作發佈問界品牌，樹立了智慧重塑豪華的品牌定位。截至目前，問界品牌已推出問界M9、問界M8、問界M7、問界M5四款車型，深受市場認可及用戶喜愛，問界系列累計交付超過80萬輛。

賽力斯堅持軟件定義汽車，深耕技術創新，以安全為底座，以智慧重塑豪華，堅定不移走高質量發展之路。依托高強度研發投入，公司相繼推出了賽力斯魔方技術平台、賽力斯超級增程、賽力斯智能安全等創新技術成果，構建起堅實的技術護城河。

此外，賽力斯與國內頂尖高校、科技企業共同探索具身智能等新興領域，積極發揮在製造業領域和產業大腦的基礎及創新優勢，推動人工智能的產業化應用落地，實現AI+具身智能有情感、更智慧、更安全、可信賴的移動智能體和生活夥伴。

未來，賽力斯將堅持以技術創新為引擎、以用戶需求為導向、以全球市場為舞台，進一步擴大其在豪華新能源賽道的領先優勢，引領中國汽車行業邁向更高質量發展的新階段。

SOURCE SERES