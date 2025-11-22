賽力斯多項領先技術成果亮相廣州車展 引領行業發展

本屆車展，問界創下其參展史上的規模與陣容之最。問界M9、問界M8、全新問界M7及問界新M5同臺展出，全系交付已超90萬，吸引大量媒體、觀衆駐足品鑑，成爲車展焦點。

作爲賽力斯與華爲聯合打造的科技旗艦，問界M9全繫累計交付突破26萬輛，創50萬元級車型交付新紀錄；問界M8累計交付突破13萬輛，蟬聯40萬級銷量冠軍；全新問界M7，短短41天大定訂單便突破9萬臺，全繫累計交付已突破35萬輛，成爲現象級「爆款」車型。

爲了帶給用戶更高質量、更沉浸式的觀展體驗，問界全新升級1700平米展臺，設置技術展示區、豪華品鑑區，讓前沿技術可視化、體驗場景化，生動詮釋了「智慧重塑豪華」的品牌宣言。同時，展臺同步呈現充電服務、精品配件等滿足用戶各類用車場景的產品和服務，傳遞了問界新豪華服務的品質和溫度。

魔方技術平臺2.0發佈 定義未來智能出行新高度

車展現場，賽力斯魔方技術平臺2.0正式發佈。該平臺以全景智慧爲引領，以智能安全爲底座，對智慧能源、智能底盤、EEA架構和智慧空間進行了全新升級。

在全景智慧方面，賽力斯不斷升級迭代AI夥伴，接入了全量鴻蒙生態、小藝智能體，使車進化爲能聽、會看、懂思考的全場景智慧夥伴。智慧能源方面，在AI賦能下，賽力斯打造了「超智能、超高效、超安全、超靜謐」的智慧增程電動技術解決方案。此外，爲給用戶提供更好的駕乘體驗，以及更高階的智能駕駛，賽力斯對底盤進行升級迭代，打造具備隨心操控、駕乘舒適、融合智能、安全冗餘四大特點的智能底盤。

從軟件定義向AI定義發展過程中，魔方技術平臺2.0通過多域集中融合與全車服務化軟件架構設計，電子電氣架構從「分佈式區域控制」發展爲「中央車控+區域控制」，支持大模型應用以及端到端演進，實現了敏銳感知、聰明決策、高效執行。在智慧空間方面，通過平臺化、模塊化設計，實現了一個平臺支持多車型（轎車、SUV、MPV、越野等）、多尺寸（B-D級）和柔性生產。讓空間佈局更靈活，覆蓋九大出行場景。

賽力斯始終堅持「安全是最大的豪華」，以場景定義安全，打造了覆蓋生命保護、車身防護、健康呵護、隱私守護在內的四大智能安全體系，爲用戶提供「人、車、物」全方位、全生命週期的安全保障。截至目前，智能安全體系爲用戶避免潛在碰撞239萬次。

AI賦能不僅體現在技術領域，賽力斯還與產業鏈夥伴們共建汽車產業大腦，聚合政府、社會、產業、企業等各方力量，融入研、產、供、銷、服全鏈路，打造更高效、更精準的智能運營體系，爲用戶帶來更加智慧的產品和服務體驗。

車展現場還展示了多項最新的技術成果，包括在國內車展首次亮相的2.0T增程器和14合一超大集成增程系統，在集成化、NVH控制和能效表現上再攀高峯，全面彰顯賽力斯在增程技術領域的領先地位。

問界用戶數突破90萬 輔助駕駛總里程超44.5億公里

截至目前，問界已得到90萬用戶的信任，智能增程電動行駛總里程超214億公里，純電行駛里程佔比達70%，輔助駕駛總里程已超過44.5億公里，輔助泊車激活次數達到2.8億次，憑藉硬核產品實力與用戶口碑沉澱，持續領跑新能源賽道。

秉持「全心全意爲用戶服務」的宗旨，問界構建了貫穿售前、交付及售後的智慧服務體系，全方位滿足用戶的全週期用車需求。截至目前，問界累計主動服務關懷用戶26.6萬次，遠程診斷節省用戶維修時長超44萬小時，樹立了新豪華服務標杆。

正是硬核技術實力與極致服務，讓問界獲得了用戶真正的認可。根據傑蘭路發佈的《2025年度上半年新能源汽車品牌健康度研究》，問界位居2025年上半年品牌發展信心指數榜首，問界M9以85.2分奪得新能源車型淨推薦值（NPS）總榜第一名。

從技術成果的持續領先，到問界產品的市場領跑，再到服務體系的不斷優化，賽力斯持續以高安全、高品質、高可靠、高性能、高價值，爲用戶打造更高端的產品，提供更安全、更智能、更豪華的出行新體驗，以創新驅動中國汽車產業實現高質量發展。

SOURCE SERES