回望2025：見證每一位交易者在Bybit的獨特旅程

新聞提供者Bybit
18 12月, 2025, 19:00 CST
阿聯酋迪拜2025年12月18日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit欣然宣布，隨著2025年臨近尾聲，用戶現可解鎖其交易旅程的個性化年度回顧。這一功能重點呈現了個人的交易模式、關鍵時刻與表現洞察，回顧這再次彰顯加密貨幣充滿挑戰與機遇的一年。
從現在起至2026年1月15日，Bybit用戶可以重溫他們在平台上的交易歷程，並在社交媒體上分享成就，以便有機會贏取獎勵。符合資格的Bybit用戶可登錄查看其個性化的《2025年度回顧》、生成專屬海報並在社交媒體分享，即有機會贏取高達100 MNT的獎勵。
獲獎者將從成功參與活動的用戶中隨機抽取，先到先得。100 MNT將自動發放至獲獎者賬戶。
駕馭長周期
今年的加密貨幣市場呈現出樂觀與謹慎、炒作與整合交替的態勢。對於各地的交易者而言，回顧2025年，可從中汲取財富積累過程中所需的自律與韌性。每位Bybit用戶的年度回顧，都是一次回顧決策、總結經驗以及審視其應對這一成熟資產類別方式演變的契機。
Bybit致力於支持每位用戶的個人旅程和多樣化交易策略，始終專注於提供可靠的基礎設施：持續的流動性、穩健的安全架構以及支持獨立決策的分析工具。隨著2026年開啟新的周期，Bybit將繼續致力於打造一個強大的平台，幫助用戶以自己的方式駕馭市場。
活動附有條款與細則。了解資格標准及其他要求，請訪問：您的2025年度回顧已就緒：穿越周期，布局未來
關於Bybit
Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過7000萬全球用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。
