回望2025：見證每一位交易者在Bybit的獨特旅程

阿聯酋迪拜2025年12月18日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 欣然宣布，隨著2025年臨近尾聲，用戶現可解鎖其交易旅程的個性化年度回顧。這一功能重點呈現了個人的交易模式、關鍵時刻與表現洞察，回顧這再次彰顯加密貨幣充滿挑戰與機遇的一年。

從現在起至2026年1月15日，Bybit用戶可以重溫他們在平台上的交易歷程，並在社交媒體上分享成就，以便有機會贏取獎勵。符合資格的Bybit用戶可登錄查看其個性化的《2025年度回顧》、生成專屬海報並在社交媒體分享，即有機會贏取高達100 MNT的獎勵。