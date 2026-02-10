Bybit TradFi推出新手友好型帳戶模式，提供便捷黃金交易管道，免收交易手續費

在零費率模式下，用戶交易黃金及其他TradFi產品無需支付單獨的傭金費用，因為交易成本已被納入點差之中。這種簡化的結構對新手尤為友好，任何人都能借此立即開始交易，無需處理複雜的費用計算。相比之下，超低點差模式提供更窄的點差，並採用透明的傭金結構，這種模式通常受到更加活躍的交易者的青睞，他們注重精准定價和更緊密的市場成交執行。

為了讓用戶入駐流程更加順暢，零費率模式被設為所有TradFi新用戶的預設選項，使他們能夠立即開始交易。符合條件的用戶可以隨時切換至超低點差模式，但需要滿足以下條件：在TradFi帳戶中累計存入至少3000個泰達幣(USDT)，且在切換時帳戶內無未平倉頭寸或掛單。帳戶模式變更既能通過Bybit應用程式完成，也可以在TradFi交易介面的網頁平臺上操作。

此次新功能的推出建立在過去一年TradFi產品顯著擴張的基礎之上。Bybit推出了美股差價合約(CFD)交易後，在統一的TradFi品牌下拓展了黃金和外匯交易的便捷准入管道，並完成了網頁端整合，實現了基於網頁的無縫交易體驗。這些進展進一步表明Bybit TradFi致力於讓普通交易者更便捷地進入傳統市場。

推出雙重帳戶模式，表明 Bybit TradFi在持續關注降低市場准入門檻的同時，仍致力於為高級交易策略提供支持，並保持定價結構的透明度和一致性。想要瞭解有關TradFi交易及帳戶功能的更多詳情，請登錄 Bybit官方網站 查詢。

Bybit TradFi由Infra Capital（持有模里西斯金融服務委員會(FSC)牌照）提供支持。目前，符合條件的用戶可以通過Bybit官方應用程式和網站使用該服務。除了其他限制外，歐洲經濟區(European Economic Area)居民無法使用Bybit TradFi服務。有關地區限制、條款條件及用戶資格的詳細資訊，用戶可以訪問 Bybit TradFi 頁面查詢。請注意，交易存在風險。

