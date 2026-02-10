Bybit與Mercuryo達成合作，在特定市場推出加密貨幣購買零交易手續費服務

想要享受這項專屬零手續費優惠，符合條件的用戶可以登錄其Bybit賬戶，進入 Bybit快捷買幣頁面，選擇Mercuryo作為支付方式，並選定泰達幣或USDC作為支付貨幣。這項限時優惠免除標準交易費用，讓客戶能夠將全部支付金額兌換成加密貨幣。

Bybit快捷買幣是一項簡化加密貨幣獲取流程的便捷功能，用戶可以在數秒內直接將支持的法定貨幣兌換成數字資產。該功能整合多家支付提供商，為交易提供具有競爭力的匯率和飛快的處理速度。

Mercuryo是數字代幣領域的全球支付基礎設施平台。Mercuryo通過推動支付用例增長及鏈上整合，在去中心化生態系統中脫穎而出，憑借其直觀強大的解決方案，正為下一代Web3支付服務提供動力。其創新型支付產品（如Spend）填補了傳統金融(TradFi)、Web2與Web3之間的空白。Mercuryo是數字代幣經濟領域領軍企業（如Ledger、MetaMask、Trust Wallet和Revolut）令人驕傲的合作夥伴。在不斷演進的產品體系的驅動下，Mercuryo正持續拓展業務版圖，並通過多元化的支付服務組合不斷推動創新。

此次合作彰顯了Bybit關於降低數字資產領域准入門檻的持續承諾。通過以用戶為中心的舉措，Bybit努力讓世界各地的用戶更便捷地接觸加密貨幣，尤其是在數字資產應用加速增長的新興市場。

此次活動適用相應的條款與條件。欲瞭解更多關於資格要求和限制條件（包括支持的法定貨幣）的信息，用戶可以訪問：[Bybit 法幣 x Mercuryo 渠道專享] 快捷買幣享 0 手續費。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問 Bybit.com 探索去中心化金融的未來。

關於Mercuryo

垂詢詳情，請訪問 https://mercuryo.io/ 。

