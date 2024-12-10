2025年QS世界大學排名：可持續性排名
新聞提供者QS Quacquarelli Symonds
11 12月, 2024, 03:30 CST
倫敦2024年12月11日 /美通社/ -- 全球高等教育專家 QS Quacquarelli Symonds 發佈了第三版QS世界大學排名：可持續性排名，涵蓋來自107個地區的超過1,740所大學。
多倫多大學（University of Toronto）榮登全球第一，蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）位居第二。瑞典隆德大學（Lund University）和美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）並列第三。
多倫多大學（University of Toronto）校長Meric Gertler教授表示：「我們十分欣喜地看到多倫多大學再次在QS可持續性排名（QS Sustainability Rankings）中名列全球第一，這充分證明了我們引領可持續未來的決心。」
十大排名
|
2025年
|
2024年
|
機構
|
國家/地區
|
1
|
1
|
多倫多大學（University of Toronto）
|
加拿大
|
2
|
18
|
蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）
|
瑞士
|
3
|
8
|
隆德大學（Lund University）
|
瑞典
|
3
|
2
|
加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）
|
美國
|
5
|
189
|
倫敦大學學院（UCL）
|
英國
|
5
|
4
|
卑詩大學/英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）
|
加拿大
|
7
|
6
|
倫敦帝國理工學院（Imperial College London）
|
英國
|
7
|
15
|
愛丁堡大學（The University of Edinburgh）
|
英國
|
9
|
3
|
曼徹斯特大學（The University of Manchester）
|
英國
|
9
|
9
|
墨爾本大學（The University of Melbourne）
|
澳洲
共有七所非洲大學進入前500名。開普敦大學（The University of Cape Town）排名第45位，為非洲地區最高。開羅大學（Cairo University）排名第370位。
澳洲有14所大學進入前100名，其中墨爾本大學（The University of Manchester）保持第九位。昆士蘭科技大學（QUT）是唯一排名上升的澳洲學府。
在亞洲，來自四個國家的六所大學進入前100名。東京大學排名最高，位居第44位。中國大陸擁有114所上榜大學，復旦大學以第133位領銜。印度擁有78所上榜大學，其中由德里印度理工學院（IIT Delhi）排名第171位。
美國在排名中領先，共有239所學府上榜。加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）並列第三，但美國的平均得分落後於歐洲和大洋洲地區。
英國擁有26所大學躋身全球前100名，且擁有全球最多的前10名大學。
蘇黎世聯邦理工大學（ETH Zurich）是歐洲排名第一的大學，躍升至全球第二位。
多倫多大學（University of Toronto）繼續穩居全球第一。兩所加拿大大學位於前五大，比其他國家兩所加拿大大學進入全球前五名，超過任何其他國家或地區。或地區都多。
儘管擁有第二多的入榜大學，但中國大陸沒有任何一所大學進入全球前100名。復旦大學是中國大陸表現最突出的學府，排名第133位，較去年上升了九個名次。
瑞典的隆德大學（Lund University）亦取得了顯著進步，從第八位攀升至並列第三，這得益於在環境教育方面的改善。
新西蘭所有八所大學均進入全球前500名，平均得分最高。奧克蘭大學（The University of Auckland）位居領先，全球排名第17位。
SOURCE QS Quacquarelli Symonds
分享這篇文章