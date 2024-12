2025年QS世界大學排名：可持續性排名

倫敦2024年12月11日 /美通社/ -- 全球高等教育專家 QS Quacquarelli Symonds 發佈了第三版QS世界大學排名:可持續性排名,涵蓋來自107個地區的超過1,740所大學。

多倫多大學(University of Toronto)榮登全球第一,蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)位居第二。瑞典隆德大學(Lund University)和美國加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)並列第三。

多倫多大學(University of Toronto)校長Meric Gertler教授表示:「我們十分欣喜地看到多倫多大學再次在QS可持續性排名(QS Sustainability Rankings)中名列全球第一,這充分證明了我們引領可持續未來的決心。」

十大排名

2025年 2024年 機構 國家/地區 1 1 多倫多大學(University of Toronto) 加拿大 2 18 蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich) 瑞士 3 8 隆德大學(Lund University) 瑞典 3 2 加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley) 美國 5 189 倫敦大學學院(UCL) 英國 5 4 卑詩大學/英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia) 加拿大 7 6 倫敦帝國理工學院(Imperial College London) 英國 7 15 愛丁堡大學(The University of Edinburgh) 英國 9 3 曼徹斯特大學(The University of Manchester) 英國 9 9 墨爾本大學(The University of Melbourne) 澳洲

共有七所非洲大學進入前500名。開普敦大學(The University of Cape Town)排名第45位,為非洲地區最高。開羅大學(Cairo University)排名第370位。

澳洲有14所大學進入前100名,其中墨爾本大學(The University of Manchester)保持第九位。昆士蘭科技大學(QUT)是唯一排名上升的澳洲學府。

在亞洲,來自四個國家的六所大學進入前100名。東京大學排名最高,位居第44位。中國大陸擁有114所上榜大學,復旦大學以第133位領銜。印度擁有78所上榜大學,其中由德里印度理工學院(IIT Delhi)排名第171位。

美國在排名中領先,共有239所學府上榜。加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)並列第三,但美國的平均得分落後於歐洲和大洋洲地區。

英國擁有26所大學躋身全球前100名,且擁有全球最多的前10名大學。

蘇黎世聯邦理工大學(ETH Zurich)是歐洲排名第一的大學,躍升至全球第二位。

多倫多大學(University of Toronto)繼續穩居全球第一。兩所加拿大大學位於前五大,比其他國家或地區都多。

儘管擁有第二多的入榜大學,但中國大陸沒有任何一所大學進入全球前100名。復旦大學是中國大陸表現最突出的學府,排名第133位,較去年上升了九個名次。

瑞典的隆德大學(Lund University)亦取得了顯著進步,從第八位攀升至並列第三,這得益於在環境教育方面的改善。

新西蘭所有八所大學均進入全球前500名,平均得分最高。奧克蘭大學(The University of Auckland)位居領先,全球排名第17位。

