QS World University Rankings: Nachhaltigkeit 2025

LONDON, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, Experte für globale Hochschulbildung, veröffentlichte die dritte Ausgabe der QS World University Rankings: Nachhaltigkeit, auf der sich über 1.740 Hochschulen aus 107 Standorten präsentieren.

Die University of Toronto ist weltweit die Nummer 1, gefolgt von der ETH Zürich auf dem zweiten Platz. Die Universität Lund in Schweden und die University of California, Berkeley, teilen sich den dritten Platz.

Prof. Meric Gertler, Präsident der Universität von Toronto, sagte: "Wir sind begeistert, dass unsere Universität in den QS Sustainability Rankings erneut auf Platz 1 der Weltrangliste steht, was unsere Entschlossenheit bestätigt, den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu beschreiten."

Top 10

2025 2024 Einrichtung Land 1 1 Universität von Toronto Kanada 2 18 ETH Zürich Schweiz 3 8 Universität Lund Schweden 3 2 Universität von Kalifornien, Berkeley USA 5 189 UCL Großbritannien 5 4 Universität von British Columbia Kanada 7 6 Imperial College London Großbritannien 7 15 Die Universität von Edinburgh Großbritannien 9 3 Die Universität von Manchester Großbritannien 9 9 Die Universität von Melbourne Australien

Sieben afrikanische Universitäten befinden sich unter den Top 500. Die Universität von Kapstadt rangiert auf Platz 45 und ist damit die höchste in der Region. Die Universität Kairo liegt auf Platz 370.

In Australien sind 14 Universitäten in den Top 100 vertreten, wobei die University of Melbourne ihren neunten Platz behauptet. Die QUT ist die einzige australische Einrichtung, die in der Tabelle aufsteigt.

In Asien befinden sich sechs Universitäten aus vier Ländern unter den Top 100. Die Universität Tokio liegt auf Platz 44 der Rangliste. Auf dem chinesischen Festland befinden sich 114 Universitäten, angeführt von der Fudan-Universität auf Platz 133. In Indien gibt es 78 Universitäten, angeführt vom IIT Delhi auf Platz 171.

Die Vereinigten Staaten stehen mit 239 Einrichtungen an der Spitze der Rangliste. Die University of California, Berkeley, liegt auf dem dritten Platz, aber die Durchschnittsnote des Landes liegt hinter Europa und Australasien.

Das Vereinigte Königreich hat 26 Universitäten in den Top 100 der Welt und mehr Top-10-Universitäten als jedes andere Land

Die EHT Zürich ist die Nummer 1 unter den europäischen Hochschulen und klettert auf den zweiten Platz.

Die Universität von Toronto ist nach wie vor die Nummer eins in der Welt. Zwei kanadische Universitäten befinden sich unter den ersten fünf, mehr als in jedem anderen Land oder Gebiet.

Trotz der zweithöchsten Zahl an Bewerbungen ist keine chinesische Universität aus Festlandchina in den Top 100 vertreten. Die Fudan-Universität, die landesweit am besten abschneidet, liegt auf Platz 133, nachdem sie um neun Plätze gestiegen ist.

Die schwedische Universität Lund hat ebenfalls erhebliche Fortschritte gemacht und ist dank der Verbesserungen bei Environmental Education vom achten auf den dritten Platz aufgestiegen.

In Neuseeland sind alle acht Universitäten in den Top 500 vertreten und erreichen die höchste Durchschnittspunktzahl. Die Universität von Auckland ist führend und liegt weltweit auf Platz 17.

