生產力局「2025年Winter InnoTalent冬季實習計劃」匯聚全球創新及科技人才 助力打造國際高端人才集聚高地

對接「十五五」規劃 培育具國際視野的創科人才

生產力局一直積極配合國家「十五五」規劃中提出支持港澳打造國際高端人才集聚高地，並推動高質量共建「一帶一路」的方向。「InnoTalent 實習計劃」作為局方落實相關發展方向的重點人才培育項目之一，致力啟發青年創科潛能。同時，計劃亦為「一帶一路」沿線國家的學生提供寶貴的實習機會，讓他們加深對香港創新科技產業的認識，並鼓勵他們於畢業後考慮來港發展，進一步深化香港與沿線國家在創科及人才層面的交流合作。

多元實戰學習 掌握創科發展脈搏

為期六星期的實習內容緊扣香港創科發展方向，以技術應用、商業分析及創新管理為核心，協助學生全面掌握相關知識及行業發展趨勢。實習生在生產力局專業團隊的指導下，深度參與多個部門工作，學習以創新科技解決實際業務挑戰，提升對本地產業的認知。

為讓實習生更全面了解香港及大灣區的創科布局，生產力局安排多項實地考察，包括參訪機電工程署，觀察政府部門如何運用智能科技提升公共服務效率；另前往鴻利達集團位於中山的智能化工廠，了解企業如何透過自動化和智能製造提升生產效能，增強學生對區域創科合作及產業鏈的理解。

作為冬季實習計劃的重點，「敢於嘗試」（Dare to Try）環節展示實習生於六星期內的學習成果。30名實習生分成5組，在導師指導下構思以人工智能為核心的創新概念，並於畢業禮上向生產力局管理層匯報。最終，Echolink 勇奪冠軍殊榮。

香港生產力促進局總裁畢堅文先生表示：「生產力局一直助力香港打造國際高端人才集聚高地，而培育具國際視野的青年人才正是推動創新及科技發展的重要一環。『InnoTalent 實習計劃』透過實戰體驗，讓學生更全面了解香港及大灣區的創科生態，為日後投身相關行業奠定基礎。我們相信，這批來自世界各地的年輕人才，將進一步鞏固香港在連繫內地與國際、以及創造產業價值方面的重要角色。」

不少實習生分享，六星期的體驗讓他們對香港創科發展有更深刻的認識。其中來自香港、現就讀於北京大學的實習生 Hermione 表示：「透過參與冬季實習計劃，我得以親身體驗香港創新及科技生態的實際運作，並進一步了解香港在連繫內地與國際發展中的角色。生產力局導師的專業指導，讓我學習將科研理念轉化為具實際應用價值的成果，同時擴闊我對相關產業的認識，為未來職業發展奠定重要基礎。」

「2026年Summer InnoTalent 夏季實習計劃」現已接受報名，歡迎本地及海外大學生申請，深入體驗香港蓬勃的創科生態。詳情及報名請瀏覽此連結。

關於香港生產力促進局

香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級的應用研發、科技服務與綜合製造服務推動香港企業提升生產力與競爭優勢。作為以市場為導向的國際新型研發機構，生產力局憑藉在人工智能、先進製造、生命健康、綠色科技及新能源等前沿領域的深厚實力和豐富產業經驗，以創新科技引領新型工業化，推動新興及未來產業發展。

生產力局以解決企業痛點和產業發展技術需求為核心，推動科技創新和產業創新深度融合，透過技術轉移、產品創新、知識產權保護及研發成果商品化，強化與本地工商界及國際頂尖研發機構的協作，為產業創優增值，促進新質生產力發展。多年來，生產力局的卓越研發成果屢獲本地、内地及海外獎項殊榮，持續助力香港成為國際創新科技中心及智慧城市。

為協助企業善用香港的國際化優勢拓展全球市場，生產力局提供產品、技術、製造及管理等關鍵需求的綜合出海服務，助力企業通過香港成功出海。

生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，協助企業善用政府資助計劃，並透過未來技能發展課程，促進企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，為香港培育具競爭力的未來人才。

如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁：www.hkpc.org。

