「2026保誠健康論壇：優化患者醫療體驗」薈聚醫療界領袖 共同支援香港及大灣區患者

保誠集團首席健康保障業務總監Arjan Toor補充：「用心聆聽患者的心聲，是優化其醫療體驗的關鍵。涵蓋預防、診斷、治療及康復的跨界合作，能讓不同領域的合作夥伴發揮各自的優勢，在患者最需要安心的關鍵時刻，為他們提供更清晰的指引和適切的支援。」

是次論壇展現保誠一直致力加強與醫療夥伴的合作，共同著力提升客戶患病時的醫療體驗，並透過更清晰的指引，務求讓他們在求醫過程中倍感安心。此外，論壇的專題討論亦借鑑了保誠「患者心聲」調查報告的洞見，重點剖析了患者在醫療過程各階段的體驗與期望。

保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示：「當市民面對健康問題時，最需要的是清晰的指引、及時的支援及安心感。若無法及時獲得護理，許多患者會感到困惑和沮喪。患者是醫療生態圈的核心，而非旁觀者，因此，加強教育與跨界合作乃是關鍵。」

香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院醫療體系及政策研究所總監楊永強教授表示：「確保患者在整個醫療旅程中獲得充分資訊、積極參與並擁有自主權，這一點至關重要。為實現此目標，我們需要一個匯聚醫療服務機構、專業醫護人員、保險公司、監管機構及政策制定者的協作平台，共同致力提升香港醫療體系的效率與效益。」

仁安醫院助理院長蘇藹欣醫生表示：「我們必須採取行動以強化醫療體系，從而讓患者能夠信任並遵從所需治療，這亦有助減輕整體醫療負擔。此外，保險公司、醫療服務機構與患者之間需要建立更緊密的協作與溝通，以便各方能在治療初期就了解到潛在的醫療開支缺口，從而及早做好規劃。」

香港病人政策連線主席林志釉表示：「當健康出現問題時，許多患者會感到徬徨迷惘；尤其在不清楚到何處就醫的情況下，要尋找合適的醫生或醫院接受適切治療，更是一大挑戰。因此，為患者提供清晰可靠的資訊與求醫指引，便顯得至關重要。此外，提升醫療定價的透明度，對幫助患者於醫療旅程中做出明智抉擇，同樣發揮著關鍵作用。」

香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生表示：「醫療機構在整個醫療生態系統中扮演著關鍵角色。我們深信，與保險公司及其理財顧問團隊更緊密地合作，就醫療發展、專科知識與新興服務模式交流專業洞見，將有助於理財顧問為客戶提供更專業的指引，並協助他們作出合適的醫療決策。透過深化業界合作、提升透明度並改善服務的可負擔性，我們能鞏固公眾對醫療體系的信心，並提供令患者安心信賴的醫療服務。」

關於保誠保險

保誠自1964年起為香港市民提供服務。透過保誠保險有限公司及保誠財險有限公司，保誠在香港為超過一百四十萬名客戶提供多元化的理財策劃服務及產品，包括人壽保險、投資相連保險、退休方案、健康及醫療保障、一般保險及僱員福利。 2023年，保誠保險於澳門設立分行，為當地市民提供健康保障及金融解決方案，令保誠的業務遍佈整個大灣區。如欲獲得更多資訊，請瀏覽保誠保險有限公司網址：www.prudential.com.hk。

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