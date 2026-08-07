應科院於2026「全球百大科技研發獎」中創亞洲最佳成績 三項技術榮膺全球百大創新獎項

新聞提供者香港應用科技研究院（應科院）
07 8月, 2026, 18:37 CST
香港2026年8月7日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院（應科院）在被譽為「創新界奧斯卡」的「全球百大科技研發獎」(R&D 100大獎)中再創佳績，共獲六項技術晉身終選，成為今屆亞洲區入圍數量最多的機構，亦是美國以外表現最突出的機構。六項入圍技術中，三項最終獲選為R&D 100大獎優勝者，躋身全球年度百大最具突破性創新技術之列。
應科院行政總裁孫耀達博士工程師表示：「我們非常榮幸獲得R&D 100大獎的肯定。六項技術成功晉身終選，當中三項更脫穎而出榮獲大獎，充分彰顯應科院卓越的科研實力與創新能力。這些成果有賴研究團隊及合作夥伴的不懈努力，致力開發能夠回應產業及社會實際需求、同時創造經濟及社會價值的創新技術。」
他續稱：「應科院將繼續加強政、產、學、研協作，加速科研成果商品化，助力香港建設成為國際創新科技中心。我們亦會積極配合國家『十五五』規劃，在人工智能、微電子、新能源及綠色科技等戰略性技術發展，促進新質生產力發展，為國家高質量發展作出貢獻。」
六項技術獲2026年「R&D 100大獎」肯定
應科院獲表彰的六項技術涵蓋先進監控、可持續發展、醫療健康、先進材料及新一代製造技術等範疇。
「R&D 100大獎」得獎項目:
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類別
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技術名稱及簡介
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機械／材料
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DyeMate-SC
在缺水危機及微塑料監管日趨嚴格的背景下，無水染色技術日益重要。雖然超臨界二氧化碳染色適用於合成纖維，但天然纖維因不相容而未能應用。「DyeMate-SC」突破此樽頸，令天然纖維得以進行超臨界二氧化碳染色，效果可媲美傳統水染，同時大幅節省資源及減少環境足跡。
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機械／材料
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EcoFlux: 生物質碳內嵌型天然石墨負極
EcoFlux負極透過硬碳填充及快離子塗層技術，結合環保水性製程，重新定義球形天然石墨。此項創新技術可將負極膨脹率控制於5% 以下，實現20分鐘內快速充電，同時提升可逆容量，並將循環壽命延長至接近兩倍，為長壽命及高能量密度電池應用提供兼具成本效益與高性能的解決方案。
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工藝／原型設計
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CarbonTrust
聯合申請：有利集團
CarbonTrust結合區塊鏈的不可篡改性、人工智能異常檢測及跨註冊情報，構建統一平台，將三項互補技術整合為單一訂閱服務，首度令可靠的自動化碳審核於城市規模上具備商業可行性。
「R&D 100大獎」入圍項目:
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類別
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技術名稱及簡介
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電氣 — 安全與保安
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多光譜睿視監控系統
Omniguard多光譜成像系統具備卓越的霧霾穿透力、高對比度及清晰信號。系統採用波長介於900至1700納米的短波紅外技術，能有效克服大氣散射，遠勝傳統可見光相機，即使在濃霧或煙霧環境下，仍能穩定進行長距離偵測。
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機械／材料
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不含殺菌劑的抑菌納米纖維呼吸系統過濾器
聯合申請：廣州維力醫療器械股份有限公司
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工藝／原型設計
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100%閉環消費後回收再造貨運裝板膠紙
該裝板膠紙由100%閉環消費後聚乙烯貨運廢料製成，透過創新回收工藝、先進配方及三層薄膜結構，使回收材料無需添加原生樹脂，即可具備大膜吹製所需的高熔體強度，同時符合貨運作業要求，推動減廢及循環可持續性。
「R&D 100大獎」由國際知名刊物《R&D World》主辦，每年評選全球最具技術突破性的百大創新，所有參賽項目均由獨立業界專家組成的評審團進行嚴格評審，使其成為全球研發領域中最具權威及競爭性的獎項之一。應科院的卓越表現，充分展現其世界級科研實力，以及亞洲創新力量在國際舞台上的日益重要地位。
關於應科院
香港應用科技研究院（應科院）由香港特區政府於2000年成立，是本港最大的政府資助研發中心，致力將具重大影響力的研究轉化為實用創新，推動以市場為導向的跨學科研發，涵蓋智慧城市、金融科技、數碼健康與生命科學、新型工業化及智慧製造、專用集成電路及先進電子、新能源與儲能，以及綠色與永續發展科技。與納米及先進材料研發院合併後，應科院累計的專利數量增至逾1,500項，並成功向業界轉移超過2,200項技術。多年來，應科院榮獲多個國際獎項的肯定，致力培育頂尖創科人才和促進創科科技生態圈合作，為香港經濟高質量發展作出貢獻。如欲查閱更多資訊，請瀏覽www.astri.org。
SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）
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