應科院於2026「全球百大科技研發獎」中創亞洲最佳成績 三項技術榮膺全球百大創新獎項

香港2026年8月7日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院（應科院）在被譽為「創新界奧斯卡」的「全球百大科技研發獎」(R&D 100大獎)中再創佳績，共獲六項技術晉身終選，成為今屆亞洲區入圍數量最多的機構，亦是美國以外表現最突出的機構。六項入圍技術中，三項最終獲選為R&D 100大獎優勝者，躋身全球年度百大最具突破性創新技術之列。

應科院行政總裁孫耀達博士工程師表示：「我們非常榮幸獲得R&D 100大獎的肯定。六項技術成功晉身終選，當中三項更脫穎而出榮獲大獎，充分彰顯應科院卓越的科研實力與創新能力。這些成果有賴研究團隊及合作夥伴的不懈努力，致力開發能夠回應產業及社會實際需求、同時創造經濟及社會價值的創新技術。」