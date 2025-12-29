康寶萊調查：亞太區四分之三企業家預期2026年獲經濟收益

康寶萊亞太區董事總經理Thomas Harms表示：「大眾普遍認為創業的壓力巨大且常導致過勞，調查結果與之相反，顯示企業家反而在經濟上感到更樂觀、有信心及掌控力。在當前經濟環境下，許多人都在探究額外收入來源。康寶萊致力幫助人們增強健康與保健意識，並為希望以獨立直銷商身份創業的人提供機會。」

《2025年亞太區健康與經濟賦能調查》於10月進行，共訪問了8505名受訪者，包括來自11個市場的2245名企業家，涵蓋澳洲、香港特別行政區、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣地區、泰國和越南。

企業家對自身經濟狀況展現強勁信心

在亞太區，企業家更傾向積極看待經濟前景。43%的企業家認為自己當前的經濟狀況「非常好」，而持相同觀點的非企業家比例僅為25%。展望未來，74%的企業家預計未來12個月的自身經濟狀況將有所改善，而持同等信心的非企業家不足一半（48%）。

企業家對實現經濟目標也表現得更樂觀。半數受訪企業家有信心在12個月內達成短期經濟目標，較非企業家高出23%。同樣，51%的企業家對五年內實現長期經濟目標有信心，較非企業家高出21%。

亞太區企業家經濟和健康賦能水平更高

除對當前及未來經濟狀況感到樂觀並有信心外，調查結果還反映了亞太區企業家的經濟與健康賦能水平更高。近六成（59%）企業家自覺有能力做出改善財務穩定與經濟福祉的決策，較持相同觀點的非企業家（39%）高。企業家的健康賦能水平同樣更高，65%的企業家自覺有能力提升健康，而非企業家的比例僅為48%。

這種賦能或可解釋企業家為何對在未來12個月內實現健康目標信心更強。逾半數（56%）企業家相信能在未來12個月達成健康目標，而持此信念的非企業家僅佔33%。

健康與經濟賦能息息相關

調查結果突顯了健康與經濟賦能之間密不可分。有信心作出改善經濟狀況決策的人，更有可能同時展現出更高的健康掌控力。這表明財務決策的信心或與管理個人健康的信心相輔相成。

企業家對設定目標、時間和資源管理，以及有意識的生活方式和財務選擇擁有更強的掌控力，因此他們在實現自身抱負方面有顯著的成就感。這種自主性增強了他們的信心，並推動了更好的健康與經濟成果。當我們能主導自己的經濟與健康決策時，會釋放出改變未來及生活的潛力。

