아태지역 사업자 4명 중 3명, "내년 경제 여건 개선 전망"… 허벌라이프 '아시아태평양 건강 및 경제 역량 인식 조사' 결과 발표

홍콩, 2025년 12월 30일 /PRNewswire/ -- 아시아태평양 지역 사업자들은 향후 1년간 자신의 경제 여건이 개선될 것이라는 기대가 높은 것으로 나타났다. 비(非)사업자에 비해 경제와 건강을 스스로 관리할 수 있다는 인식도 뚜렷해, 삶 전반에 대한 자신감과 주도성이 두드러졌다는 분석이다.

건강 및 웰니스 뉴트리션 전문 글로벌 기업 허벌라이프(Herbalife)가 지난 17일 '2025 아시아태평양 건강 및 경제 역량 인식 조사' 결과를 발표했다.

지난 10월 실시된 '2025 아시아태평양 건강 및 경제 역량 인식 조사'는 호주, 홍콩, 인도네시아, 일본, 한국, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만, 태국, 베트남 등 11개 국가에서 사업자 2,245명을 포함해 총 8,505명을 대상으로 진행됐다.

조사에서 '건강 역량'은 '자신의 신체적, 정신적, 정서적 웰빙 향상에 도움이 되는 결정을 내릴 수 있는 능력'으로, '경제 역량'은 '재정적 안정성을 높이는 능력'으로 정의했다.

조사에 따르면 아태 지역 사업자 응답자 가운데 74%는 향후 12개월 이내 경제적 여건이 개선될 것으로 내다보며, 같은 질문에 긍정적으로 응답한 비사업자 비율(48%)을 크게 웃도는 것으로 나타났다. 뿐만 아니라, 사업자들의 건강 및 경제 주도성은 비사업자 대비 17%p 높은 것으로 나타났으며, 이는 사업자들이 자신의 건강 및 경제 상태에 대해 더 높은 수준의 통제감을 느끼고 있음을 시사한다.

사업자, 자신의 경제적 웰빙에 대해 높은 자신감 보여

아태 지역 전반에서 사업자들은 자신의 현재 경제 상태를 보다 긍정적으로 평가하는 경향을 보였다. 현재 경제적 여건을 '매우 양호'하다고 평가한 사업자는 43%였던 반면, 비사업자 중 같은 응답을 한 사업자이는 25%에 그쳤다. 추후 전망에서도 사업자의 74%는 향후 12개월 이내 경제 여건이 개선될 것이라고 응답했지만, 비사업자 가운데 같은 응답을 한 비율은 48%에 머물렀다.

사업자들은 경제적 목표 달성에 대한 인식에서도 상대적으로 높은 자신감을 보였다. 조사에 참여한 사업자의 절반은 향후 12개월 이내에 단기적 경제 목표를 달성할 수 있을 것이라고 내다봤으며, 이는 비사업자보다 23%p 높은 수준이다. 장기적 목표 역시 사업자의 51%가 향후 5년 이내 달성 가능하다고 응답하며 비사업자 응답 비율 대비 21%p 높게 나타났다.

아태 지역 사업자, 건강•경제 관리 역량 높아

아태 지역 사업자들은 현재와 미래의 경제적 웰빙에 대한 기대와 자신감은 물론, 건강 및 경제 역량도 더 높은 것으로 나타났다. 사업자 10명 중 약 6명(59%)은 재정적 안정과 경제적 웰빙 개선을 위한 결정을 스스로 내릴 수 있다고 답했으며, 이는 같은 응답을 한 비사업자 비율(39%) 보다 높은 수치다. 건강 관리 역량에 대한 인식 역시 사업자 집단에서 더 높게 나타났는데, 사업자의 65%가 이러한 역량을 갖췄다고 답해 비사업자(48%)를 상회했다.

이 같은 역량 인식은 사업자들이 향후 12개월 내 건강 목표 달성에 대해 더 높은 자신감을 느끼는 배경으로 작용한 것으로 풀이된다. 실제로 사업자의 절반 이상(56%)이 향후 12개월 이내 건강 목표를 달성할 수 있을 것이라고 답한 반면, 같은 응답을 한 비사업자는 33%에 그쳤다.

건강•경제 역량 간 밀접한 연관성

이번 조사 결과는 건강과 경제 역량 간 뚜렷한 연관성을 시사한다. 경제적 여건 개선을 위한 의사 결정을 스스로 내릴 수 있다고 느끼는 개인일수록, 건강 관리 역량 또한 높게 나타나는 경향을 띄었다. 이는 재정적 의사 결정에 대한 자신감이 개인의 건강 관리에 대한 자신감과도 긴밀하게 맞물려 있음을 보여준다.

토마스 하름스(Thomas Harms) 허벌라이프 아태 지역 총괄 이사는 "이번 조사 결과, 목표 설정과 시간 관리, 생활 방식과 재정적 선택에 대해 스스로 주도성을 갖고 있다고 인식하는 사업자일수록 목표 달성에 대한 자신감이 높게 나타났다. 이러한 주도성은 건강, 경제 및 삶 전반에 대한 긍정적인 인식으로도 이어진다"고 말했다. 이어 "사업자 활동은 스트레스와 번아웃으로 이어진다는 인식도 있지만, 실제로는 건강 및 경제적 웰빙에 대한 낙관론과 자신감이 더 높은 모습을 보였다. 현재와 같은 경제 환경 속에서 허벌라이프는 건강과 웰니스 강화를 지원하는 동시에, 개인 디스트리뷰터로서 스스로 사업을 구축하고자 하는 이들에게 지속적인 기회를 제공해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

