破曉之光，照亮能源未來：2026亞太能源女性領袖獎全球提名正式啟動

新聞提供者The Battery Show Asia
25 12月, 2025, 15:37 CST
香港2025年12月25日 /美通社/ -- 在亞太能源革命浪潮中，女性力量正成為不可忽視的變革引擎！作為全球頂級行業盛會The Battery Show Asia的重要組成部分，Women Leaders in Energy Awards 2026全球提名近日正式啟動。作為亞太地區首個聚焦能源全產業鏈女性領導力的國際獎項，此獎項前所未有地用聚光燈照亮那些在戰略創新、技術突破與可持續發展中重塑能源未來的女性先鋒，全面展現女性在能源產業鏈中的專業價值與領導力。
國際能源署（IEA）數據顯示，全球能源行業女性從業比例僅約20%，高層管理者比例顯著低於其他行業，女性在推動能源創新與管理決策中存在結構性差距。在全球能源轉型與「雙碳」目標加速推進的背景下，能源產業不僅面臨技術與商業模式的重構，也對公平性、包容性與可持續發展提出了更高要求。在這一趨勢下，女性話語權和領導力逐漸彰顯。本次評獎活動將通過國際化平台，提升女性在能源領域的影響力、構建女性領袖的全球發聲平台，推動能源產業從性別包容走向創新範式革命。
Informa Markets Asia戰略新業務副總裁及The Battery Show Asia 負責人葉丹表示： 「在能源行業加速轉型的當下，女性的視角與領導力是實現包容性創新的關鍵。設立此獎項，旨在構建一個全球性的平台，不僅表彰成就，更希望激發對話，推動行業範式的變革。」
本屆獎項以「破曉之光，照亮能源未來」為主題，設立能源變革者獎與能源科創新星獎兩大類：
- 能源變革者獎：致敬在電池、儲能等領域推動產業變革、創造行業價值且具有影響力的女性領袖。
- 能源科創新星獎：特別設立青年女性評選賽道，發掘通過技術創新與商業模式突破，尋找引領未來能源產業方向的新生代女性力量。
獎項提名現已全面開啟，我們不僅尋找行業領袖，更期待發現那些在創新、創業道路上用韌性譜寫能源轉型新篇章的女性故事。提名與申報截止日期為 2026年1月30日。入圍名單將於 2026年2月27日公佈，最終獲獎名單將在2026年3月10日的 Women Leaders in Energy Awards 頒獎典禮暨 The Battery Show Asia 2026 晚宴上揭曉。
這不僅是一項榮譽表彰，更是鏈接女性領袖、產業機構與決策者的重要平台！活動組委會呼籲：
- 企業領袖：提名您團隊中的女性變革者
- 行業新銳：勇敢提交創新和突破性成果
- 所有關注能源未來的人：傳播這場性別與創新的雙重革命
有關獎項詳情與申報，請訪問：www.batteryshowasia.cn/awards/
全球電池與能源產業旗艦展會-The Battery Show 2025年7月成功落地亞洲。The Battery Show Asia 2026將於 3月10 – 12日在香港亞洲國際博覽館舉辦。本次展會將匯聚20,000多名來自全球的電池製造、儲能解決方案和新能源交通產業的政策制定者、技術創新者、工程師、製造商和行業專家等，共同打造全球化的技術展示與商業合作平台。
瞭解關於獎項申請 & 贊助的更多信息，請聯繫：
Hubert Guan
郵箱：[email protected]
電話：+86 18621991876
SOURCE The Battery Show Asia
