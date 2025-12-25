破曉之光，照亮能源未來：2026亞太能源女性領袖獎全球提名正式啟動

香港2025年12月25日 /美通社/ -- 在亞太能源革命浪潮中，女性力量正成為不可忽視的變革引擎！作為全球頂級行業盛會The Battery Show Asia的重要組成部分，Women Leaders in Energy Awards 2026全球提名近日正式啟動。作為亞太地區首個聚焦能源全產業鏈女性領導力的國際獎項，此獎項前所未有地用聚光燈照亮那些在戰略創新、技術突破與可持續發展中重塑能源未來的女性先鋒，全面展現女性在能源產業鏈中的專業價值與領導力。

國際能源署（IEA）數據顯示，全球能源行業女性從業比例僅約20%，高層管理者比例顯著低於其他行業，女性在推動能源創新與管理決策中存在結構性差距。在全球能源轉型與「雙碳」目標加速推進的背景下，能源產業不僅面臨技術與商業模式的重構，也對公平性、包容性與可持續發展提出了更高要求。在這一趨勢下，女性話語權和領導力逐漸彰顯。本次評獎活動將通過國際化平台，提升女性在能源領域的影響力、構建女性領袖的全球發聲平台，推動能源產業從性別包容走向創新範式革命。