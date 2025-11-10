亞洲國際電池及儲能技術展覽會將於明年3月再度點燃創新活力

- 2026年亞洲國際電池及儲能技術展覽會即將在香港亞洲國際博覽館盛大回歸。

香港 2025年11月7日 /美通社/ -- 2025年7月，全球電池與能源產業旗艦展會The Battery Show亞洲首秀（下稱"亞洲國際電池及儲能技術展覽會"/TBSA 2026）取得圓滿成功，吸引了來自132個國家及地區的17,893名專業買家與314家參展商（同期同地舉辦亞洲數據中心峰會暨產業展覽會(Data Center Asia)與亞洲創新安防、建築、電氣展覽會(Build4Asia)）。在此基礎上，TBSA 2026有望突破預期：展覽面積將拓展至22,000平方米，匯聚全球超350家參展商與20,000名專業買家。

全產業鏈覆蓋，整合行業核心資源

TBSA 2026 將與亞洲國際新能源交通工具技術與產業展覽會(Mobility Tech Asia)及首屆亞洲國際儲能技術展覽會(Energy Storage Asia)同期同地舉辦。三大展會聯動構建覆蓋新能源全產業鏈的平台，集中展示以下核心領域：

- 先進電池技術

- 儲能系統及工程

- 電池回收與管理系統

- 先進充換電基礎設施

全球專業人士匯聚，搭建高效對接網絡

TBSA 2026 預計吸引超20,000名國際專業人士參與，涵蓋歐洲、北美、日本、韓國、東南亞、印度、中東等核心市場的決策者、技術專家、工程師及製造商。值得關注的是，超65%的觀眾為企業高層決策者。

此外，TBSA 2026將定向邀約100餘支來自各國政府、機構及領軍企業的國內外專業買家團，並舉辦VIP專屬活動，推動精準商業配對，助力高效全球合作落地。

深度知識分享，聚焦高層對話

TBSA 2026會議 將圍繞電池、儲能及新能源交通技術等領域的最新政策、創新技術與市場趨勢展開。會議設置15場專題論壇，邀請全球超150位專家學者與行業領袖分享洞見，為知識交流與技術探討提供高級別平台。目前，寧德時代(CATL)、西門子(Siemens)、施耐德電氣(Schneider Electric)、漢高(Henkel)等企業的高層代表已確認參會並發表演講。

戰略夥伴協作，拓展全球合作版圖

TBSA 2026 將與50餘家全球合作夥伴深度協作，包括馬來西亞對外貿易發展局(MATRADE)、菲律賓能源部(Department of Energy Philippines)、美國輕型電動車協會(LEVA)、歐洲儲能協會(EAEST)、韓國電動汽車產業協會(KEVIA)等。這些合作旨在推動國際資源互通，創造互利共贏的發展機遇。

無論是展示最新產品、洞察行業趨勢，還是拓展全球商業網絡，TBSA 2026都是企業把握新興機遇、佈局未來增長的理想平台。

SOURCE The Battery Show Asia