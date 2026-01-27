三亞艾迪遜酒店：重塑海島2026馬年新春度假美學

在這些突破性探索中，運動設施已然成爲三亞艾迪遜度假體驗的核心組成部分。酒店真草網球場甄選適配三亞氣候的海濱雀稗TE鉑金草，其兼具卓越的耐熱性與強適應性，草質細密均勻，爲賓客帶來穩定舒適的專業擊球體驗；彈性丙烯酸網球場則憑藉國際網球聯合會（ITF）二星認證的專業資質，以粉色與天藍色的靈動配色，在保障頂級運動性能的同時，演繹出極具當代感的度假美學。粉色象徵活力與革新，天藍色呼應海島澄澈風光，運動、設計與度假場景在此自然交融，凝練出三亞艾迪遜獨有的Sportcation體驗。除網球場外，酒店更配備匹克球場及板式網球場，進一步豐富運動場景維度，延伸「度假與運動共生」的生活方式內涵。所有球場均搭載低能耗、高亮度照明系統，確保賓客在日間與夜晚皆能享有始終如一的高品質運動體驗。

2026馬年春節即將來臨之際，三亞艾迪遜酒店將打造一場融匯傳統、藝術與科技的節日盛宴，以當代視角重新詮釋海島年味，開啓別具一格的新春度假體驗。

當夜幕低垂，人造海洋中央的立體水幕秀將會震撼啓幕。水與光交織流轉，層疊光影在夜色中徐徐鋪展，虛實之間勾勒出如夢似幻的沉浸式畫卷。時光彷彿在此刻放緩腳步，節日的儀式感亦隨之被無限放大。

除夕夜，將會有「夜耀醒獅」表演驚豔登場。夜光勾勒的獅影隨鏗鏘鼓點騰躍舞動，力量之美躍然眼前，于波光粼粼的水色間，喚醒新年的第一份誠摯祝福。大年初一，舞龍舞獅熱鬧開演，長龍翻騰盤旋，瑞獅獻瑞祈福，傳統民俗的磅礴氣勢，在海島度假的鬆弛氛圍中煥發出全新生機。

夜空之下，打鐵花表演將會點燃節日高潮。萬千金花自高空傾瀉而下，如流星墜入凡塵，火樹銀花映亮人造海洋水面，瞬間點亮整片夜空。無人機編隊也將會劃破夜幕，以蒼穹爲幕布，演繹出一幅幅滿載新春祝福的靈動圖景。當科技光影邂逅傳統年俗，一幅專屬於三亞艾迪遜的新春畫卷就此鋪展。與此同時，風羽之境的飛鳳與飛馬錶演凌空而至，靈動身姿翩躚於夜空，象徵着2026馬年的蓬勃活力與吉祥順遂，爲新年寄予美好期許。人造海洋之上，心願水燈緩緩漂盪，微光隨波流轉，爲節日增添了一抹靜謐而溫暖的儀式感。

在節日的歡騰之外，味覺盛宴亦是新春慶典的重要篇章。三亞艾迪遜酒店薈萃五家特色餐廳與兩家精緻酒吧，由富有創造力的專業烹飪團隊主理，以全天候、多元化的餐飲形式，爲賓客呈獻兼具靈感巧思與質感風味的味蕾體驗。

天鷺餐廳（The Jade Egret）以現代歐陸料理爲基底，融合創意巧思煥新演繹，搭配精選紅白葡萄酒與經典特調雞尾酒，帶來雅緻的舌尖享受；海灘燒烤餐廳（Beach Barbacoa at EDITION）將海濱度假的鬆弛氛圍與印尼料理的濃郁風味巧妙融合，呈獻源自金巴蘭的地道美食體驗；晉餐廳（Market at EDITION）靈感源自中式古老貨倉，彙集本土風味與國際珍饈，生食餐吧、烘焙廚房、開放式燒烤廚房及果汁吧等多元空間錯落分佈，滿足賓客多樣味蕾需求；位於酒店頂層的星空吧，直面無垠南海，白日是愜意悠然的池畔休憩之所，入夜則化身爲活力四射的時尚社交場域。除夕之夜，鮮海餐廳（Xian Hai by the Sea）特別推出年夜飯臻選體驗，甄選應季新鮮食材定製節日菜單，邀賓客於海島度假的悠然氛圍中，共享溫馨團圓時刻。

春節期間，晉餐廳精心打造主題海鮮火鍋自助晚餐，豐盛海味搭配暖心湯底，爲闔家歡聚增添一份熱氣騰騰的節日暖意。供應時間爲2026年2月13日至23日，每日17:30–21:00。

天鷺餐廳則以分段式限定菜單，串聯起節日的浪漫與歡愉。2月14日，情人節限定菜單甜蜜上線；2月16日至17日，春節限定菜單煥新登場；2月18日至19日，餐廳特邀西班牙米其林一星及米其林綠色星餐廳Arrea!主廚Edorta Lamo客座掌勺，演繹巴斯克山地的純正風土風味，爲新春餐桌開啓一場跨越山海的美食對話。

星空吧亦推出情人節與春節限定下午茶體驗，賓客可於高空俯瞰碧海美景，在悠然愜意的氛圍中，享受一段從容雅緻的午後時光。海灘燒烤餐廳同步奉上情人節與春節限定菜單，海風輕拂，火焰躍動，於自在熱烈的氛圍中，詮釋別具一格的節日餐飲體驗。

從璀璨夜空到粼粼海面，從傳統民俗雅集到精緻味覺盛宴，三亞艾迪遜酒店將以當代度假美學，重新定義海島新春。在熱鬧與剋制之間，在傳統與想象之中，爲賓客勾勒出一場兼具格調與溫度的新春度假之旅。

注：具體活動安排將根據當地政策及天氣情況相應調整。

