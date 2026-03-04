2026年「全球鈀金創新應用大賽」啟動全球徵集，尋找突破性鈀金應用

本屆大賽設立三個提名類別，包括：「最佳科學發展卓越成就獎」、「最佳科學論文獎」和「最佳科學實踐創新獎」，並將評選出五名獲獎者。所有參賽作品將由國際評審委員會進行評審，該委員會匯聚了來自全球頂尖大學和研究機構的知名科學家和專家。中國物資再生協會貴金屬工作委員會（CPMIC）是本次大賽的主辦方。

「在全球亟需突破性技術的當下，我們啟動第二屆全球鈀金創新應用大賽具有高度象徵意義。」鈀金創新應用大賽國際評審委員會主席Francis Verpoort教授表示：「鈀元素具有卓越的非凡特性，能夠賦能能源、化學、醫藥、綠色技術及高科技產業領域的創新解決方案。設立該獎項旨在發掘並支持來自全球的科學家和研究人員，他們所做的工作超越了實驗室的範圍，正在推動各行各業的變革，並為塑造未來的技術格局做出貢獻。」

在2025年舉辦的首屆大賽中，組委會收到了來自30多個國家的上百份參賽作品。最終，來自加拿大、日本、印度、美國和沙特阿拉伯的五位傑出科學家憑借其在有機化學、藥物研發、綠色甲醇生產和水淨化等領域的項目脫穎而出，成為獲獎者。在第二屆賽事中，主辦方預計參賽作品數量和參賽者地域範圍將進一步提升。

本次大賽向全球的科學家、研究人員、工程師、初創企業以及研發團隊開放。歡迎通過全球鈀金創新應用大賽官方網站www.palladiumaward.com提交申請並獲取更多詳細信息。

