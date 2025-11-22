全球鈀金創新應用大賽頒獎典禮在香港舉行，表彰最具創新性的鈀基技術

首屆競賽共徵集到來自全球30多個國家的近100份參賽作品，涵蓋傳統能源與替代能源、冶金、化學、納米技術、醫藥、電子及環境技術等多個領域。大賽國際評審委員會從科學創新性、技術可行性及工業適用性三個維度，對每份參賽作品進行評估。

大賽通過三項提名對獲獎者予以表彰：

鈀金應用新領域：科學發展卓越成就獎

鈀金應用新領域：科學論文獎

鈀金應用新領域：科學實踐創新獎

在科學發展卓越成就獎提名類別中，加拿大麥吉爾大學傑出教授Chao-Jun Li研發的鈀催化劑成功實現將甲烷和二氧化碳轉化為重要化學原料——甲醇，憑借此項創新成果拔得頭籌。該技術不僅能有效減少溫室氣體排放，更能提升原材料使用效率，最大限度降低生產過程中的廢棄物產生，構建出更具可持續性和環保效益的生產流程。日本東京大學和分子科學研究所傑出教授Makoto Fujita憑借開創性的鈀納米結構構建方法榮獲該提名類別二等獎。這一研究成果為開發具有特殊性能的電子、醫療及先進工業技術材料開闢了新紀元。

在科學論文獎類別中，印度德裡大學資深教授Natesan Thirupathi憑借在有機鈀化學領域的重要研究獲得一等獎，其研究成果加速了新藥研發進程，推動醫藥生產向綠色化轉型。美國德克薩斯大學奧斯汀分校教授Michael Joseph Krische以一項創新性方法獲得該類別二等獎，該方法通過鈀金屬同步實現氫化與耦合反應，大幅提升了重要醫藥化合物的合成效率。

沙特阿拉伯薩塔姆•本•阿卜杜勒-阿齊茲王子大學副教授Safa Faris Kayed憑借鈀基廢水處理系統PalladClear榮獲科學實踐創新獎。該裝置能高效淨化水體，回收金屬資源實現循環利用，並降低環境影響，對建設更清潔、更安全的城市具有重要意義。

全球鈀金創新應用大賽國際評審委員會主席Francis Verpoort表示：「我們評估的不僅是原創構想，更是其現實影響力——即深邃的科學洞見與實際應用的結合。從首批參賽作品可以看出，鈀的應用正在超越其傳統用途。我們見證了將其從原材料轉變為戰略性功能資源的創新——從新型抗菌分子到製藥與清潔能源領域的精密工具。這些發展不僅僅改進了現有工藝，更開闢了過去看似不可能的新市場。通過表彰兼具科學深度與可規模化應用潛力的研究成果，我們正在制定一個新標準，進一步引導全球研發重點，並塑造未來數十年利用鈀應對各項挑戰的新範式。」

本次競賽由總合作夥伴中國物資再生協會貴金屬工作委員會（CPMIC）以及上海有色網、南非西北大學、日本元素戰略MDX研究中心共同支持舉辦。

第二屆全球鈀金創新應用大賽將於2026年春季啟動。誠邀全球科學家與工程師提交能夠推動技術變革、提升環境可持續性、強化鈀在未來工業中作用的新項目。

