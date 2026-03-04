「2026勞力士中國海帆船賽」正式展開

香港2026年3月4日 /美通社/ -- 亞洲頂級離岸帆船賽事—2026 勞力士中國海帆船賽（Rolex China Sea Race 2026）- 今日於上午11時20分假維多利亞港隆重起航，順利展開這段全長 565 海里、由香港駛往菲律賓蘇碧灣的經典航程。

本屆賽事的參賽隊伍來自世界各地，包括︰澳洲的「Team Alive–Rampage號」、中國內地的「海狼號」，以及兩支來自菲律賓的隊伍─「Standard Insurance Centennial V 號」與「 Standard Insurance Centennial VII號」。

其中，75 呎 Reichel/Pugh 型「Standard Insurance Centennial V號」為全場最大參賽帆船，亦被視為本屆單體帆船衝線冠軍的大熱門，她將與另一艘實力強勁的Reichel/Pugh 型帆船——RP66 「Team Alive–Rampage號」 ——正面對決，後者亦將力求捍衛現有賽事紀錄。

「Team Alive–Rampage號」 的澳洲船長Duncan Hine 分享他們的期望：「我們有機會打破 2016 年的賽事紀錄。策略當然是以安全全船抵達為首要目標，但我們仍會全力以赴——我們一向如此。若幸運的話，希望無風區及時散開讓我們通過，不過目前看來，後來居上的船隻似乎比領先的船佔優勢。」

值得一提的是，2026 年的賽事首次迎來單人駕船參賽者，意義非凡。莫俊傑將駕駛其 Sun Fast 3600型「2 Easy號」挑戰壯舉。他表示，安全會是所有決策的核心：「我不會像以往全員參賽般拚盡全力—要拿捏當中的平衡並不容易。我可能會採取較為保守的航線。首 24 小時將會非常關鍵；若能順利捱過去，便會給我更大信心繼續推進。」

賽事主席 Hugues de Saint Germain 為全體船隊送上祝福：「今屆決定將賽事提前一個月舉行，期望有更理想的風況，事實證明這是正確的。我們預計風速平均約25海浬— 這將會是一場精彩的比賽。」

在啟航前，所有參賽船隊於齊集香港遊艇會吉列島會所出席傳統舞獅祝福儀式，祈求全體水手順風順水，安全跨越瞬息萬變的南中國海。

二十艘參賽船隻在 7 至 9 海浬的東北風及微雨中起航。IRC Racer 0 組的勁敵—— R/P 75 「Standard Insurance Centennial V 號」及 TP52 「Happy Go號」 —在起步線在爭持激烈，同時R/P 66 型「Team Alive–Rampage號」 與 TP52型「Standard Insurance Centennial VII」在起步線中段爭奪有利位置。不過「海狼號」 和 「Zoe's Guard號」 在靠近司令船一端乾淨利落地從船群中突圍而出。

然而起步後風勢隨即減弱，令整個船隊在維多利亞港內緩慢地逆風前進，當中「Team Alive–Rampage 號」最先通過香港島與九龍之間的狹窄航道鯉魚門海峽，緊隨的是由兩屆中國海帆船賽全場總冠軍 Ernesto Echauz 掌舵的 「Standard Insurance Centennial V號」，以及另外兩艘TP52型 的 「Happy Go 號」及 「Standard Insurance Centennial VII號」。

當船隻離開維港，隨即迎來更穩定的風勢，快速地順風前往菲律賓。

截至香港時間下午3時，「Team Alive–Rampage號」以大約15海浬時速駛向菲律賓，兩艘Standard Insurance隊的「Centennial V號」及「Centennial VII號」緊隨其後。

天文台預測，東風氣流將於星期四逐步增強，令船隊能夠更快順風地駛向菲律賓。

勞力士中國海帆船賽全長565海哩，以其悠久歷史、充滿挑戰性的航線而聞名，多年來吸引世界各地頂尖選手與知名帆船參賽。

這項賽事由香港最具歷史及地位的體育會之一 - 香港遊艇會（RHKYC） 主辦，自 2008 年起由 Rolex 勞力士擔任冠名贊助。作為由皇家海洋競賽會（RORC）一級離岸賽事，此賽事一直是全球離岸帆船手心目中的經典藍海挑戰。

每艘賽船均有配備Yellowbrick追踪器，歡迎瀏覽以下網頁https://yb.tl/rolexchinasea2026、下載YBRace 手機應用程式或在官方網站www.rolexchinasearace.com 緊貼比賽進度。

有關「2026勞力士中國海帆船賽」的詳情可瀏覽網址: www.rolexchinasearace.com

香港遊艇會簡介

香港遊艇會是本港歷史最悠久、規模最龐大的的體育會之一，在過去170年一直致力推動帆船及賽艇運動的普及化和精英化。本會為一眾不同年齡與技術水平的水上運動愛好者，當中包括會員及非會員，提供多項訓練活動以促進他們的個人發展、發掘及培養有潛質參加比賽的精英運動員，藉此推動這些有益身心的運動在香港的發展和普及化。香港遊艇會全年舉辦多項本地及全球觸目的國際級帆船及賽艇賽事，大大提升香港在國際體壇的地位。

勞力士與帆船運動

勞力士頌揚人類成就，即對逐冠之旅中階段性勝利與動人瞬間的肯定，其核心意義不僅在於捧盃的那一刻，更在於跋涉中所締造的輝煌之路。從開拓性的探險壯舉，到傳奇離岸賽、知名遊艇會以及成就不凡的帆船運動員，勞力士自1950年代末以來致力支持帆船運動的各方面，並頌揚帆船運動所展現出的頑強意志與堅韌毅力。如今，勞力士通過冠名贊助Rolex SailGP Championship支持帆船運動的創新未來。該賽事為國際知名帆船系列賽，由傑出帆船運動員駕駛規格相同且動力十足的F50水翼雙體帆船，於世界各地的知名海域展開競逐。此外，勞力士已經成為15項重大國際賽事的冠名贊助商，其中包括一年一度的勞力士悉尼至荷伯特帆船賽（Rolex Sydney Hobart Yacht Race）、兩年一度的勞力士法斯特耐特帆船賽（Rolex Fastnet Race），以及知名大獎賽勞力士TP52世界錦標賽（Rolex TP52World Championship）、宏大的勞力士超級帆船盃（Maxi Yacht Rolex Cup）及勞力士天鵝盃（Rolex Swan Cup）。與此同時，勞力士亦與眾多同樣長久支持帆船運動的機構合作，其中包括翡翠海岸遊艇會（Yacht Club Costa Smeralda）、紐約遊艇會（New York Yacht Club）、皇家遊艇隊（Royal Yacht Squadron）、皇家海洋競賽會（Royal Ocean Racing Club）、澳洲遊艇會（Cruising Yacht Club of Australia）以及皇家馬耳他遊艇會（Royal Malta Yacht Club）。精英運動員是勞力士與帆船運動合作關係中不可或缺的一部分，勞力士誠摯向這些傑出人士對卓越的不懈追求致敬。從擁有突破性成就的環球帆船手法蘭西斯・奇卓斯特爵士（Sir Francis Chichester），到具備靈活應變、團隊合作及精準操作技能的一眾現代帆船運動員，眾多帆船運動領域的翹楚皆在勞力士代言人之列，包括傳奇帆船手保羅・格逸（Paul Cayard）及羅拔・舒希特（Robert Scheidt），成績輝煌的奧運帆船運動員賓・安斯利爵士（Sir Ben Ainslie），以及Rolex SailGP Championship名將漢娜・米爾斯（Hannah Mills）、湯・司令斯比（Tom Slingsby）與瑪婷・格雷爾（Martine Grael）。

勞力士簡介

享譽全球的精良品質與精湛工藝

勞力士為瑞士綜合獨立製錶商，總部設於日內瓦，品牌以精良品質與精湛工藝享譽全球，成為卓爾不凡與優雅尊貴的象徵。其Oyster Perpetual（蠔式恒動）系列腕錶與Perpetual（恒動）系列腕錶的機芯均獲瑞士官方天文台認證（COSC），並就精準度、動力儲備及可靠性方面進行一系列內部測試。綠色印章是頂級天文台精密時計（Superlative Chronometer）的象徵，證明每一枚勞力士腕錶均成功通過勞力士實驗室自定標準所進行的測試，這些標準會定期由獨立的外部機構進行驗證。

每一枚勞力士蠔式腕錶上均有「Perpetual」（恒動）的字樣。這不僅是一個鐫刻於錶面上的字樣，更是一個哲理，它承載著企業願景及價值觀。企業創辦人漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）對完美的不懈追求正是推動公司發展的動力與宗旨。勞力士繼而在腕錶發展上屢創先河，成功推出多項重大創新發明，如於1926年問世的蠔式腕錶，為史上第一枚防水腕錶，以及1931年發明的自動上鏈恒動擺陀。迄今為止，勞力士已經註冊了六百多項專利。品牌在瑞士設有四座廠房，設計、研發及生產勞力士腕錶的大部分零件。 從金合金的鑄造，到機芯、錶殼、錶面及錶帶的加工、打磨、組裝和修飾，皆由品牌獨立完成。目前，第五座廠房正在瑞士建造，預計將於2029年投入使用。品牌亦積極支持文化藝術的發展，鼓勵體育及探險活動，並致力於環境保護，關愛地球。

SOURCE 香港遊艇會