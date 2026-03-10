日本最大創意盛會「東京創意沙龍2026」

全城聯動創意計劃：區域主題概念

赤阪——「在傳承歷史的同時持續演進發展的精致社交中心」：通過連接過去與未來的全新創作，重新詮釋傳統。

銀座——「一座在持續演變中繼承傳統、開創未來的城市」：在文化和商業場所開展漫步游覽與動手體驗項目。

澀谷——「潮流匯聚的前沿交匯點」：以都市時尚為驅動力的活動，彰顯該區域的前衛活力。

新宿——「未來復古SO/ME/RU新宿」：以染色與復古為主題的活動，展現面向未來的創造力。

日本橋——「日本橋開放手工藝」：將手工藝視為鮮活文化，在漫步街區的過程中親身感受。

羽田——「未來綻放-日本——攜櫻花共賞日本之美與匠心工藝」：在日本門戶以展覽和體驗形式，重新詮釋地方技藝與文化。

原宿——「原宿，街頭文化交匯之地」：在探索中通過參與式活動激發時尚與文化的邂逅。

丸之內——「誕生於職場之城的可持續創作」：在商務區開展易於參與、注重可持續理念的體驗活動。

六本木——「多元人才匯聚交融之城」：與博物館、美術館及城市景觀產生共鳴的活動。

東京創意沙龍2026還將於2026年3月13日至15日在新宿住友大廈三角廣場(Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza)推出兩項官方活動。其中，東京復古時裝周(Tokyo Vintage Fashion Week)作為全球首個復古時裝周，將開設匯聚約100家店鋪的復古市集(Vintage Market)，並通過時裝秀展現復古服飾所承載的「歷史語境」與「故事內涵」。主題展：「東京印記」(Focus Exhibition 「Tokyo Trace」)則聚焦設計師創作實踐中所蘊含的東京城市印記，首展將以「NOMARHYTHM TEXTILE」紡織品牌為核心展開。

SOURCE Tokyo Creative Salon Executive Committee