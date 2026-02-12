東京創意沙龍2026啟幕 打造全城創意盛宴

TCS2026的核心板塊為全城聯動創意計劃。該計劃將整個東京打造成一個創意平台。東京九個各具歷史底蘊、文化特色與城市標識的區域，將全面呈現時尚、設計、藝術及手工藝裝置展。活動邀請訪客穿梭於各個城區，在都市日常中邂逅創意，以行走與探索的方式，感受東京的多元創意表達。

東京復古時裝周(Tokyo Vintage Fashion Week)上線

作為本屆沙龍新增的官方活動，東京復古時裝周將於2026年3月13日至15日在新宿住友大廈三角廣場(Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza)舉辦。

屆時將有近百位商戶參與復古市集，展出各類單品；同時還將舉辦時裝秀，重新詮釋復古服飾背後的故事、背景與匠心工藝。該活動彰顯了復古文化的持續演變，及其與未來風尚的聯結。

主題展：「東京印記」(Tokyo Trace)

主題展「東京印記」旨在探索東京這座城市對創意表達的塑造與影響。東京並非只是創意的背景板，更通過城市中的相遇、景致與文化積澱，為創意留下印記。

首屆主題展將聚焦日本國際知名紡織品牌NOMARHYTHM TEXTILE，深度解析東京的城市影響如何融入品牌的創意設計過程。展覽將於2026年3月13日至15日在新宿住友大廈三角廣場舉辦。

攜手每日時尚大獎(Mainichi Fashion Awards)

TCS2026將延續上一年的合作，攜手1983年創立的日本頂級時尚獎項——每日時尚大獎。通過此次合作，東京創意沙龍將從歷史與當代雙重視角展現日本時尚文化，進一步提升其國際影響力。

關於TCS2026標識

TCS2026標識象征著東京能夠在積澱深厚文化底蘊的同時，持續孕育全新創意風格。標識設計靈感源自春日與新生的象征——櫻花，映射出東京匯聚多元創意靈感、讓經典表達演化成未來潮流的城市創意活力。

東京創意沙龍2026通過一系列豐富活動，旨在將東京打造成一座鮮活的創意寶庫，實現過去、當下與未來的創意交融。

