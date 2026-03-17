創新科技及工業局局長在北京出席2026年世界互聯網大會亞太峰會新聞發布會

任賢良表示，今年大會將繼續在「東方之珠」香港舉辦亞太峰會，探討人工智能的發展與治理，既順應香港推動互聯網與創新科技躍升的期盼，也契合其融通中外、聯結全球的獨特使命。

孫東教授感謝大會再次選址香港舉辦這場備受矚目的國際互聯網盛會。作為聯繫世界的高端對話平台，世界互聯網大會亞太峰會今年再次落戶香港，不但是體現「十五五」規劃推動數字建設的重要舉措，更是深化高水平對外開放的具體實踐。香港特區政府殷切期盼與世界互聯網大會通力合作，將亞太峰會打造成最具影響力的區域創科盛會，加速香港建設國際創科中心，並進一步推動粵港澳大灣區、國家、亞太區以至全球的創科高質量發展。

2026年亞太峰會內容豐富，峰會第一天除開幕式外，主論壇將增設世界互聯網大會傑出貢獻者盛典，邀請多位國際知名的創科翹楚，分享他們引領全球互聯網發展的卓越貢獻。今年峰會更首次增設部長級會議，為海內外的部長級官員和國際組織代表打造高端交流與對話平台，圍繞人工智能如何賦能經濟高質量增長等議題進行深入討論。

峰會第二天的分論壇將增至六場，匯聚多位國際知名演講嘉賓，分別就「智能體創新與應用」、「數字金融」、「人工智能安全治理」、「智惠民生」、「數智健康」及「典籍數智化與傳播」議題分享真知灼見，深入探討創科如何成為驅動經濟發展新動能，以及國際合作如何促進數字經濟發展。峰會期間更會舉辦多項配套活動，包括政企交流會、世界互聯網大會數字研修院舉辦的能力建設系列活動及新增的科技展區等。

除亞太峰會外，香港年度創科盛事「國際創科營商周」將於四月同期舉行，呈獻一連串精彩創科活動，當中包括由創科及工業局與香港貿易發展局聯合主辦的「香港國際創科展」。創科展將於四月十三至十六日在香港會議展覽中心盛大舉行，以「創新 • 智動 • 起飛」為主題，透過大型展覽、研討會和商業交流活動，聚焦探討人工智能+、機械人技術、低空經濟、房地產科技及零售科技等塑造未來創新的關鍵領域。

SOURCE 創新科技及工業局