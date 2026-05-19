Bakery China 2026: Perkasa Inovasi Global untuk Industri Bakeri

SHANGHAI, 19 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Bakery China 2026 kali ke-28 dijadualkan bermula dari 20 hingga 23 Mei di National Exhibition and Convention Center (NECC), Shanghai.

Anjuran bersama China Association of Bakery & Confectionery Industry dan Bakery China Exhibitions Co., Ltd., pameran tahun ini bertemakan "Berinovasi Lebih Jauh • Pergabungan Pertama • Hubungkan Masa Depan" ("Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future") akan meliputi kawasan seluas lebih 330,000 meter persegi dan menggunakan 13 dewan pameran, sekali gus menjadikannya salah satu pameran bakeri profesional yang terkemuka dan paling berpengaruh di dunia dari segi skala.

Memacu inovasi: Bakery China sebagai hab penampilan sulung global

Sebagai hab utama untuk memperkenalkan buat julung kalinya produk dan inovasi baharu dalam sektor bakeri global, Bakery China akan mentafsir sepenuhnya teras inovasi apabila puluhan ribu produk baharu, teknologi, model perniagaan dan format industri membuat penampilan sulung.

Siri acara melibatkan Bakery China Innovation Award, ceramah Bakery China Innovation, manakala inisiatif sepanjang seminggu baharu yang dikhususkan untuk pelancaran produk baharu akan memaparkan amalan inovasi industri secara kolektif, dengan tumpuan khusus terhadap trend hangat seperti pembuatan reroti sihat, indeks glisemik (GI) rendah, homolog makanan dan perubatan, penggunaan ramuan serantau, aplikasi AI dan pembuatan pintar.

Chocolate China 2026 khususnya akan diadakan serentak dengan Bakery China 2026 buat julung kalinya. Acara itu dijangka akan menarik lebih 200 syarikat industri coklat domestik dan antarabangsa yang terkenal, meliputi kawasan seluas 30,000 meter persegi. Aktiviti yang dijalankan serentak termasuk Forum Industri Coklat China 2026 yang mengetengahkan rantaian nilai keseluruhan bermula daripada koko hingga produk siap, bersama jenama-jenama utama daripada seluruh industri coklat.

Menghubungkan masa depan: Memajukan pengantarabangsaan dan kemunculan sektor khusus

Bakery China 2026 menghimpunkan lebih 2,200 syarikat rantaian bekalan bakeri dari lebih 70 negara serta hampir 400,000 kunjungan dari 130 negara, dengan jenama antarabangsa merangkumi lebih 20% peserta. Prapendaftaran luar negara meningkat 30% tahun ke tahun, sementara lebih 10,000 pembeli meliputi negara Jalur dan Jalan serta wilayah utama termasuk Asia Tenggara, Asia-Pasifik, Asia Tengah, Eropah dan A.S.

Dengan memfokuskan lima senario utama iaitu kedai rangkaian, pemilik jenama, bakeri pasar raya, pembuatan reroti industri dan pengembangan sektor bakeri ke peringkat global, Bakery China 2026 akan menganjurkan lebih 100 acara bersepadu meliputi keseluruhan rantaian industri menerusi pertandingan profesional, kelas pakar secara langsung, lawatan berpandu serta festival kopi & roti. Sorotan utama termasuk Pertandingan Bakeri Pasar Raya "Namchow Cup" sulung, berserta forum mengenai pengembangan global, pembuatan reroti industri, pembuatan pintar, pembuatan reroti rendah-GI/sihat dan ramuan serantau, di samping pertandingan kemahiran kopi kebangsaan. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat Pembangunan segmen baru muncul dan memperkasakan jenama bakeri Cina untuk terlibat di peringkat global.

"Selepas mencapai pembangunan selama hampir tiga dekad, Bakery China menjadi penanda aras global bagi industri bakeri. Pameran tahun ini akan terus menggalakkan pembangunan industri yang berkualiti tinggi dan membuka lembaran baharu bersama-sama golongan profesional bakeri dari seluruh dunia," ujar Zhang Jiukui, presiden China Association of Bakery & Confectionery Industry.

Dari 27 hingga 29 Ogos, Bakery China akan melancarkan ASEAN International Bakery Exhibition (Bakery ASEAN) pertamanya di Jakarta, sekali gus memperluas momentum "sinergi sulung" ke Asia Tenggara.

