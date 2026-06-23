天津四季酒店2026暑期探索計劃發布

天津2026年6月22日 /美通社/ -- 蟬鳴啟夏，在這個屬於陽光與探索的多巴胺季節，天津四季酒店（Four Seasons Hotel Tianjin）推出2026「探索津城」暑期旅居計劃。不止於下榻，更是以酒店為原點，開啟一場融合文化沈浸、在地探索與雲端奢享的夏日旅程。

當下的旅行，愈發強調人與目的地的深度聯結。賓客不僅追求身心的休憩，更期待在旅途中獲得靈感與收獲。