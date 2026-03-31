Entrepreneur Universe Bright Group 公佈2025財年全年財務結果

西安2026年3月31日 /美通社/ -- Entrepreneur Universe Bright Group（「EUBG」或「公司」），一家內華達州公司，報告其截至2025年12月31日財年的經審計財務結果。

2025財年全年財務摘要

收入：2025財年為5,682,985美元，較2024財年的約5,274,495美元增長7.7%。

淨利潤：2025財年為1,905,145美元，較2024財年的1,487,630美元增長28.1%。

綜合收益總額：2025財年為2,031,627美元，上年同期為1,489,302美元。

現金狀況：截至2025年12月31日，現金及現金等價物約為1,101萬美元。

業務概覽

EUBG通過其在中國的全資子公司提供數位行銷諮詢服務。公司專注于向中國企業提供行銷諮詢及相關服務，通過線上及整合服務解決方案支援品牌發展和客戶獲取。

戰略展望

EUBG繼續專注於提升其核心諮詢能力，同時提高運營效率和服務品質。公司亦在積極評估拓展其業務範圍的戰略機會，包括在金融科技及相關服務領域的潛在舉措。

此外，公司於2026年2月25日完成1比10反向股票拆分，進一步使其資本結構與長期戰略目標保持一致。

管理層評論

EUBG首席執行官陶國林先生表示：

「我們在2025年的表現反映了我們核心業務的穩步增長以及運營效率的持續提升。

我們仍致力於優化我們的服務提供，並通過有紀律的執行和戰略性擴展舉措加強我們的市場地位。

展望未來，我們將繼續提升我們的諮詢能力，同時探索新的增長機會，以支持可持續的長期發展。」

關於 Entrepreneur Universe Bright Group

Entrepreneur Universe Bright Group是一家內華達州控股公司，通過其在香港及中國大陸的全資子公司開展其業務。公司主要在中國從事諮詢、採購及行銷服務，並由其香港子公司提供支援。

更多資訊，請訪問：www.eubggroup.com

安全港聲明

本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的與公司業務相關的預測及「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括有關計畫、目標、宗旨、戰略、未來事件或業績以及其基礎假設和其他非歷史事實的陳述。當公司使用「可能」、「將」、「打算」、「應當」、「相信」、「預計」、「預期」、「預測」、「估計」等類似表述且並非僅涉及歷史事項時，即構成前瞻性陳述。

前瞻性陳述並不構成對未來業績的保證，並涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果存在重大差異。這些陳述受制於不確定性和風險，包括但不限於：公司的目標和戰略；未來業務發展；財務狀況和經營結果；產品和服務的需求及接受程度；競爭和價格壓力；技術變化；政府監管；中國經濟和商業環境的波動；以及與上述任何事項相關的假設，以及公司向美國證券交易委員會提交檔中所包含的其他風險。提醒投資者不要過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。更多因素已在公司向美國證券交易委員會提交的檔中討論，可在www.sec.gov查閱。公司不承擔公開修訂這些前瞻性陳述以反映後續事件或情況的義務。

SOURCE Entrepreneur Universe Bright Group