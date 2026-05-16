Entrepreneur Universe Bright Group 發布2026年第一季度財務業績

西安2026年5月16日 /美通社/ -- Entrepreneur Universe Bright Group（以下簡稱「EUBG」或「公司」），一家內華達州註冊公司，公布了截至2026年3月31日止三個月的未經審計財務業績。

2026年第一季度財務亮點

營業收入：2026年第一季度營業收入為737,844美元，而2025年第一季度為961,954美元。

淨利潤：2026年第一季度淨利潤為77,879美元，而2025年第一季度為183,485美元。

綜合收益總額：2026年第一季度綜合收益總額為83,137美元，而上年同期為185,195美元。

現金狀況：截至2026年3月31日，現金及現金等價物約為1,061萬美元。

業務概況

EUBG通過其全資中國子公司提供數字營銷諮詢服務。公司專注於為中國企業提供營銷諮詢及相關服務，通過線上及綜合服務解決方案支持品牌發展及客戶獲取。

在2026年第一季度，公司持續優化其服務結構，並拓展部分精選業務計劃，其中包括近期完成對香港公司 Heng Ying International Investment Limited 100%股權的收購。該項收購使公司在放債人牌照續期完成後，可開展商業貸款業務，預計續牌時間約為2026年6月。

戰略展望

EUBG將繼續專注於強化諮詢服務能力、提升運營效率，並增強長期競爭力。

公司同時正在評估戰略擴展機會，包括通過其新收購的香港子公司 Heng Ying International Investment Limited 開展部分金融科技相關業務。

此外，公司已於2026年2月25日完成1比10反向股票拆分，以進一步使公司的資本結構與長期戰略目標保持一致。

管理層評論

EUBG首席執行官陶國林先生表示：

「儘管第一季度業績反映出更加謹慎的經營環境以及部分服務業務線的調整，但我們仍然保持了盈利能力及穩健的現金狀況。

我們將繼續專注於嚴格執行、運營優化以及長期戰略發展。展望未來，我們將持續提升諮詢服務能力，並審慎評估支持可持續增長的新業務機會。」

關於 Entrepreneur Universe Bright Group

Entrepreneur Universe Bright Group 是一家內華達州控股公司，通過其位於香港及中國大陸的全資子公司開展業務。公司目前主要在中國從事諮詢及營銷服務業務，並由其香港子公司提供支持。

更多信息，請訪問：www.eubggroup.com

安全港聲明

本新聞稿包含與公司業務相關的預測性陳述及《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性聲明」。前瞻性聲明包括有關計劃、目標、戰略、未來事件或業績，以及相關假設和非歷史事實的陳述。當公司使用「可能」、「將」、「計劃」、「應該」、「相信」、「預期」、「預計」、「預測」、「估計」等類似措辭，且並非僅涉及歷史事實時，即構成前瞻性聲明。

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SOURCE Entrepreneur Universe Bright Group