全旅達國際旅遊啟動2026 FIFA 世界盃專題內容系列

香港2025年12月8日 /美通社/ -- 全旅達國際旅遊有限公司（Connexus Travel）宣佈推出2026年國際足協世界盃 ™ 專題內容系列系列，內容涵蓋最新賽事資訊、話題賽事、球隊及球場介紹、花邊消息、實用旅遊資訊等， 為大中華區球迷全方位掌握這場歷史性體育盛事。

隨着抽籤儀式落幕，48 支球隊正式被分入 12 個小組，整體形勢一目了然；多位國際巨星如 C朗和美斯，亦有機會迎來職業生涯最後一屆世界盃，令今屆賽事被視為具有重要歷史意義的一屆。

作為2026年FIFA世界盃大中華區官方銷售代理，全旅達提供官方購買管道，尊享保證入場門票、豪華包廂及VIP禮遇套票，直通全球最矚目的體育盛事。

本系列內容將通過以下管道同步發佈：

Connexus Sports官方網站connexussports.com

Connexus Travel Facebook facebook.com/ConnexusTravel

Connexus Travel Instagram www.instagram.com/connexustravel

Gloob Facebook facebook.com/gloob.hk

Gloob Instagram www.instagram.com/gloob.hk/

微信服務號：Connexus Travel

2026 FIFA世界盃將創多項歷史紀錄：賽事橫跨美國、加拿大及墨西哥三個國家，48支球隊於16個主辦城市展開104場激戰，賽期長達39日（2026年6月11日至7月19日）。

CSTS Enterprises 行政總裁及執行董事趙健鷹表示：「2026年世界盃將分佈北美三國16城，帶來前所未有的跨國觀賽體驗。 作為首間獲FIFA授權於大中華區擔任銷售代理的香港旅遊服務供應商，我們的內容系列不僅提供賽事資訊，更結合專業旅遊服務，讓球迷輕鬆規劃行程。」

全旅達為大中華區的足球迷及企業客戶提供精選的「2026年國際足協世界盃™官方招待套票」，將世界級賽事的精彩刺激與豪華旅遊及個人化服務結合，涵蓋美國開幕戰、八強賽、四強賽以至決賽等重點賽事。

全旅達除提供頂級賽事門票及豪華套房外，亦會為企業客戶和個人球迷，策劃一站式旅遊套票及配套服務，涵蓋機票、多個主辦城市住宿、交通以至專屬VIP禮賓服務。 旅程體驗不止於觀賽，更融合文化探索、社交互動及世界杯獨有的熾熱現場氣氛。

關於全旅達國際旅遊有限公司

全旅達國際旅遊有限公司（前稱太古國際旅遊有限公司，牌照編號350001）是香港首間註冊旅遊服務供應商，七十七年來屢獲殊榮，穩居本地信賴品牌之列。 作為區內領先旅遊管理公司，全旅達國際旅遊透過創新數碼平臺及24小時個人化支援，提供無縫科技驅動體驗。公司提供企業、休閒、會展及專屬體育生活旅遊等全方位服務，並在推廣世界盃及一級方程式等全球盛事中擔當重要角色。 全旅達為CSTS Enterprises集團的成員。

關於 CSTS Enterprises

CSTS Enterprises總部設於香港，為整合動態媒體、娛樂、體育及旅遊科技的創新先驅。 集團致力成為全球創新端對端整合行銷方案的領導者，連結國際智慧財產權（如大型體育及娛樂盛事）與區域及本地品牌，賦予企業透過體驗主導、具備文化共鳴的行銷策略擴大影響力。

CSTS 以高科技、人工智慧驅動的解決方案為核心，涵蓋企業旅遊、整合行銷及先進科技服務。 透過深厚行業知識及尖端技術，CSTS集團提供卓越效率及具成本效益的旅遊方案，將企業旅遊轉化為無縫、價值主導的體驗。

傳媒查詢

梁偉健（Danny Leung）

電郵：[email protected]

電話：+852 9709 4924

網址：https://csts-enterprises.com/en

