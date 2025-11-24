CSTS Enterprises 宣布企業整合 「全旅達國際旅遊有限公司」將成為旗下成員

全面提升全球企業旅遊管理實力

以先進人工智能技術及專業經驗 精心策劃休閒產品

香港2025年11月24日 /美通社/ -- 香港領先營銷方案供應商 CSTS Enterprises（下稱「 CSTS 」）今日宣布進行企業架構重組，將擁有七十七年歷史的本地旅遊先驅「全旅達國際旅遊有限公司」（前稱為：太古國際旅遊有限公司）全面整合成為 CSTS 其中一員，進一步擴展全方位企業旅遊管理方案，並透過先進人工智能技術，打造高端休閒旅遊新體驗。

是次重組標誌 CSTS 矢志成為全球創新營銷方案領導者，為國際及本地品牌提供度身訂造轉型服務、品牌創新、數碼營銷及策略合作。CSTS 業務涵蓋體育及娛樂門票、企業旅遊、酒店住宿及機票等產品及分銷，並提供區域營銷內容顧問服務，為全球及本地品牌提供一站式企業及高端休閒旅遊體驗。

整合企業旅遊與營銷業務 持續開拓市場

全旅達國際旅遊有限公司（下稱「全旅達」）作為香港第一間旅遊服務供應商（牌照編號350001），七十七年來獲獎無數，累積豐富企業旅遊、會展、專屬體育旅遊及高端生活時尚策劃經驗。今次策略重組結合 CSTS 創新科技主導的營銷及旅遊生態，與全旅達深厚的行業經驗及專業優勢，進一步強化 CSTS 對長遠增長及卓越企業管治的承諾。

憑藉全旅達擁有七十七年市場信譽，及世界級盛事款待經驗，服務2026年世界盃及國際一級方程式等。 CSTS 將全旅達發展成全方位旅遊方案供應商，專注企業旅遊管理、旅遊營銷及尖端 SaaS 應用，覆蓋亞太以至全球市場，配合 CSTS 引領體育娛樂企業旅遊及高端休閒旅遊的使命。

以人工智能及數據智能 領航未來

CSTS 新任行政總裁兼執行董事趙健鷹先生表示：「全旅達領域累積豐富企業旅遊管理經驗，我們相信未來在於應用先進人工智能及數據驅動資訊系統。這些技術為客戶帶來無與倫比的效率、成本效益及無縫全球服務，同時亦可透過 CSTS 整合營銷方案開拓新商機。」

趙先生續稱：「隨著全球體育及娛樂盛事成為企業營銷及品牌推廣的重要項目，市場對一站式、度身訂造的企業旅遊及營銷方案需求急速上升。憑藉強化的業務平台，CSTS 現時更具優勢引領區內企業旅遊及體育旅遊市場。」

三大業務聯手 打造體驗生態圈

重組後將整合 CSTS Integrated Marketing、CSTS Technologies 及全旅達三大業務，組成完整服務生態圈，提供以下方案：

全方位企業旅遊管理計劃

24/7全天候個人化支援

成本管理諮詢及數據智能應用

頂級體育、娛樂及生活時尚活動

人工智能旅遊及營銷平台

整合品牌互動及體驗內容方案

趙健鷹先生稱：「此乃 CSTS 與客戶共同的轉型機遇。我們整合策略諮詢、優質服務及智能方案，由服務供應商蛻變成長期旅遊娛樂夥伴，為客戶創造無縫體驗與長遠價值。」

全旅達董事總經理希施文 (Simon Hague) 表示：「今次整合讓我們在尊重服務傳承的同時，演變成更智能、互聯的旅遊夥伴，為全球企業提供智能點對點方案。此舉展示集團對卓越服務及創新客戶方案的共同承諾，助我們加速增長，譜寫傳承新篇章。」

關於 CSTS Enterprises

CSTS Enterprises 總部設於香港，為整合動態媒體、娛樂、體育及旅遊科技的創新先驅。集團致力成為全球創新端對端整合營銷方案的領導者，連結國際知識產權（如大型體育及娛樂盛事）與區域及本地品牌，賦予企業透過體驗主導、具備文化共鳴的營銷策略擴大影響力。

CSTS 以高科技、人工智能驅動的解決方案為核心，涵蓋企業旅遊、整合營銷及先進科技服務。透過深厚行業知識及尖端技術，CSTS Enterprises 提供卓越效率及具成本效益的旅遊方案，將企業旅遊轉化為無縫、價值主導的體驗。

關於全旅達國際旅遊有限公司

全旅達國際旅遊有限公司（前稱太古國際旅遊有限公司，牌照編號350001）是香港首間註冊旅遊服務供應商，七十七年來屢獲殊榮，穩居本地信賴品牌之列。作為區內領先旅遊管理公司，全旅達透過創新數碼平台及24小時個人化支援，提供無縫科技驅動體驗。公司提供企業、休閒、會展及專屬體育生活旅遊等全方位服務，並在推廣世界盃及一級方程式等全球盛事中擔當重要角色。

