「2026勞力士中國海帆船賽」-- Team Alive-Rampage奪得衝線冠軍

中國海帆船賽向來以戰術具挑戰性著稱。當領先船隊逼近蘇碧灣時，原本的東北風會繞過呂宋島北端，使當地風力微弱且風向不甚穩定。領先的船隊再次要穿越這個惡名昭彰的「呂宋無風洞」，歷來拖累不少船隊未能打破紀錄。

儘管在早段一直保持高速航行，「Team Alive–Rampage 號」最終於星期五 下午1 時 15 分 8秒衝線，以 49 小時 55 分8 秒的總時間順利奪得衝線冠軍，不過以 18 海浬之差未能刷新 2016 年保持至今的舊賽事紀錄。

「Team Alive – Rampage號」 的策略員 Matt Humphries 表示，雖然未能打破紀錄，但團隊對整體表現非常滿意：「我們一直採取較南的航線，確保進入蘇碧灣時不會遇上逆風或無風區，結果非常順利——我們在最後甚至不需要逆風航行。隊員們非常努力，每一海浬、每一分鐘都全情投入，火力全開，確保能成功奪得衝線冠軍。」

澳洲籍船長 Duncan Hine 亦非常滿意此次比賽：「我們玩得非常開心。我們訂下計劃、然後逐步執行，基本上是把船當作偷來的一樣瘋狂駕駛。」他同時高度讚揚 Alive 船隊與 Rampage 船隊的合作：「兩隊之間的團隊文化非常出色，我們非常享受這次合作。這是全新的體驗— Alive 船隊自成立以來，這是第一次與另一支船隊一共作賽。展望未來，我覺得絕對可以與 Rampage號再合作，甚至可以與其他團隊合作。」

第二艘衝線的是Ernesto Echauz 擁有的 Reichel/Pugh 75型「Standard Insurance Centennial V號」，也是 2023 年的衝線冠軍得主。他們選擇靠近岸邊航線，期望利用逐漸增強的海風，最終於星期五下午3時43分48秒 完成賽程。

Echauz 表示讚賞賽事提前舉行的決定，形容這是一項非常正確的安排：「這是一場非常出色的比賽，風力強勁，而我們只花了兩天多就完成，只有大約兩個小時停滯不前或是移動緩慢，但從頭到尾都很順利。因此把賽期提前到三月是很好的決定，風況也更佳。實在是一場精彩比賽。」

當「 Centennial V 號」與 「Team Alive–Rampage號」抵達之際，蘇碧灣對開的競爭卻愈演愈烈。上屆衝線冠軍及 IRC 全場第一的雙料冠軍 TP52 型「Happy Go號」，正與同為 TP52 的 「Standard Insurance Centennial VII 號」展開互不相讓，兩艘船多次互換領先位置，但在最後兩小時，「Happy Go 號」再度提速，最終以 41 分鐘的優勢力壓「Standard Insurance Centennial VII號」 衝線。

隨著領先船隊陸續上岸，焦點轉向 IRC 0 組與 IRC 全場總成績的激戰- 大家都關注「海狼號」能否贏得全場總冠軍。

在 IRC 競賽 1 組 中，「Zesst 號」與「 Zoe's Guard 號」持續強勢表現，爭持激烈。至於 IRC 高級休閒組，「Fenice號」穩步從後追趕，而 「Lisa Elaine號」以出色的航行表現穩居排行榜較前位置。

SOURCE 香港遊艇會