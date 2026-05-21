復星國際入選標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》並連續第三年名列最佳1%

香港2026年5月21日 /美通社/ -- 標普全球（S&P Global）在上海舉辦《可持續發展年鑑（中國版）2026》發佈典禮暨可持續發展論壇，復星國際有限公司（香港聯交所股份代號：00656，簡稱「復星國際」）憑藉多年來在環境、社會及管治（ESG）的持續深耕，成功入選標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》並連續第三年位列中國最佳1%，彰顯其在可持續發展管理及ESG實踐方面的行業領先地位。

今年，近1,800家參與2025年企業可持續發展評估（CSA）的中國企業具備納入《可持續發展年鑑（中國版）2026》的資格，最終僅190餘家表現突出的企業入選此年鑑。根據標普全球《可持續發展年鑑2026》評選規則，入選年鑑的企業須在所屬行業中獲得不低於30分的CSA評分，位列行業評分前15%，且與行業最高分的差距在30%以內；入選「最佳1%」的企業則須獲得不低於60分的CSA評分，且與所在行業最高分的差距在1%以內。

憑藉多年來在ESG領域的持續投入，復星國際標普全球CSA評分持續攀升並領先同業。在2025年標普全球CSA評估中，復星國際獲得了73分的優異成績。截至2026年5月，復星國際在全球參評行業中，公司排名為全球同業前7%，並領先行業平均水平近40分，充分體現其在環境、社會、治理及經濟維度的均衡發展。

此外，2026年2月，復星國際也成功入選標普全球《可持續發展年鑑2026》，該評選範圍覆蓋2025年度CSA評估中超過9,200家企業，最終僅有848家企業入選，顯示復星國際的ESG管理表現持續獲得國際權威機構認可。

近年來，復星國際在全球ESG評級方面屢獲佳績。根據最新MSCI 5.0版評級模型，復星國際MSCI ESG評級已升至AAA；恒生可持續發展評級保持AA-；富時羅素FTSE ESG評分升至4.2，並連續五年入選富時羅素社會責任指數（FTSE4Good Index Series）成份股。多項國際評級與指數表現持續提升，體現了復星在ESG治理、信息披露、風險管理及可持續發展實踐方面的長期積累與穩健成效。

作為植根中國、佈局全球的產業集團，復星始終將可持續發展置於企業長期戰略的核心。2025年，復星繼續深化「創造影響力」（Create IMPACT）可持續發展戰略，圍繞創新驅動、責任運營、以人為本、精益治理、綠色發展及透明真實六大方向，推動ESG理念進一步融入公司治理、產業運營、風險管理和全球化發展進程。同時，復星已建立由董事會、ESG董事委員會及多層級管理機制組成的ESG治理體系，不斷提升可持續發展管理的系統性、透明度和執行力，以高質量ESG實踐助力企業韌性增長。

在應對氣候變化方面，復星積極響應國家「雙碳」目標，持續推進低碳轉型。2026年4月，復星發佈第四份氣候信息披露報告，在香港聯交所新氣候規定全面實施的背景下，進一步對標國際主流氣候披露框架，參考氣候變化相關財務信息披露工作組（TCFD）建議框架及《國際財務報告準則S2號—氣候相關披露》（IFRS S2）要求，持續提升氣候行動透明度與氣候風險管理能力。

復星已提出「力爭於2028年實現碳排放達峰、2050年實現碳中和」的承諾，並在此基礎上設定中期目標：以2024年為基準年，到2034年將範圍1及範圍2溫室氣體排放強度降低20%。同時，復星持續通過綠色建築、可持續旅遊、綠色金融、節能減排及成員企業氣候行動等方式，推動集團及產業生態的長期可持續發展。

展望未來，復星將繼續深耕產業，深化創新及全球化佈局，持續完善ESG管理體系，積極響應國家及全球可持續發展戰略，保障信息安全，促進科技創新，落實「雙碳」目標，參與公益慈善，保障員工權益，推動業務的長期可持續發展，為各利益相關方創造長遠價值，堅定踐行「讓全球家庭生活更幸福」的使命。

SOURCE 復星